A Prefeitura de Botucatu, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e de Educação, desenvolve o projeto Horta nas Escolas, que busca incentivar a educação ambiental, a alimentação saudável e o aprendizado prático na rede municipal de ensino. Atualmente, participam da iniciativa 20 creches e 21 escolas de Ensino Fundamental, que incluem o cultivo de alimentos na rotina das crianças.
A Secretaria de Agricultura prepara os espaços, organiza os canteiros, faz a compostagem e fornece as mudas para o plantio. Depois dessa etapa, as professoras da rede envolvem os alunos no plantio, na rega e no cuidado com as hortas, o que estimula a responsabilidade e o trabalho em equipe.
Conforme a Prefeitura, o contato direto com a terra permite que os estudantes acompanhem o desenvolvimento das plantas, entendam suas necessidades e conheçam etapas da produção de alimentos, do preparo do solo à colheita. O projeto também apresenta conceitos como agricultura sustentável, preservação dos recursos naturais, compostagem e destinação adequada de resíduos orgânicos.
A proposta ainda incentiva hábitos alimentares mais saudáveis e a valorização dos alimentos frescos. O cultivo pode envolver diversas espécies, de acordo com as características e as possibilidades de cada escola.
As atividades podem ser integradas ao currículo, especialmente às aulas de Ciências, com temas como partes das plantas, características do solo, decomposição da matéria orgânica e relações entre os seres vivos e o ambiente, conforme o conteúdo de cada série.
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