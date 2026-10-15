A Prefeitura de Botucatu, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e de Educação, desenvolve o projeto Horta nas Escolas, que busca incentivar a educação ambiental, a alimentação saudável e o aprendizado prático na rede municipal de ensino. Atualmente, participam da iniciativa 20 creches e 21 escolas de Ensino Fundamental, que incluem o cultivo de alimentos na rotina das crianças.

A Secretaria de Agricultura prepara os espaços, organiza os canteiros, faz a compostagem e fornece as mudas para o plantio. Depois dessa etapa, as professoras da rede envolvem os alunos no plantio, na rega e no cuidado com as hortas, o que estimula a responsabilidade e o trabalho em equipe.

Conforme a Prefeitura, o contato direto com a terra permite que os estudantes acompanhem o desenvolvimento das plantas, entendam suas necessidades e conheçam etapas da produção de alimentos, do preparo do solo à colheita. O projeto também apresenta conceitos como agricultura sustentável, preservação dos recursos naturais, compostagem e destinação adequada de resíduos orgânicos.