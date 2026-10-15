No Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), Botucatu destaca iniciativas de formação continuada e qualificação profissional voltadas aos educadores da rede municipal. Entre as ações estão uma pós-graduação gratuita em Neurociência, capacitações em educação inclusiva e programas de aperfeiçoamento pedagógico.
Segundo a Prefeitura, a especialização em Neurociência é integralmente custeada pelo município. A aula inaugural reuniu mais de 200 profissionais da Rede Municipal de Ensino e abordou conhecimentos sobre memória, atenção, aprendizagem, comportamento e desenvolvimento infantil.
A proposta é aproximar os conhecimentos científicos dos desafios encontrados pelos professores no cotidiano escolar, contribuindo para o planejamento das atividades e para a compreensão das diferentes necessidades dos estudantes.
Capacitação também contempla educação inclusiva
Em parceria com a Unesp de Bauru, a rede municipal desenvolve formações voltadas à educação inclusiva. As atividades buscam preparar os profissionais para reconhecer diferentes necessidades de aprendizagem, adaptar propostas pedagógicas e ampliar a participação dos alunos nas atividades escolares.
Outra iniciativa foi a 4ª Jornada Municipal da Educação Infantil, realizada em agosto, que reuniu profissionais em palestras, encontros e trocas de experiências. A programação também valorizou práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares.
A Prefeitura destaca ainda o Programa Lampiar Pré-Escola, que iniciou uma jornada formativa com 40 gestores escolares, e o ProLEEI, programa de formação continuada voltado ao fortalecimento da leitura e da escrita na Educação Infantil.
As ações são complementadas por encontros de planejamento, Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e formações voltadas à alfabetização.
Rede municipal atende milhares de crianças
De acordo com os dados divulgados pela administração municipal, a Educação Infantil de Botucatu reúne 5.864 matrículas em 50 unidades. No Ensino Fundamental, 2.627 estudantes do primeiro e do segundo ano participam de ações voltadas à alfabetização.
A Prefeitura afirma que o investimento na qualificação dos educadores faz parte da estratégia para fortalecer o ensino e apoiar o desenvolvimento dos estudantes em diferentes etapas da vida escolar.
Neste Dia dos Professores, a administração municipal também presta homenagem aos profissionais que atuam diariamente na formação das crianças e na construção de oportunidades por meio da educação.
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