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EDUCAÇÃO

Botucatu oferece pós-graduação gratuita a professores

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Formação em Neurociência reúne mais de 200 profissionais da Educação em Botucatu
Formação em Neurociência reúne mais de 200 profissionais da Educação em Botucatu

No Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), Botucatu destaca iniciativas de formação continuada e qualificação profissional voltadas aos educadores da rede municipal. Entre as ações estão uma pós-graduação gratuita em Neurociência, capacitações em educação inclusiva e programas de aperfeiçoamento pedagógico.

Segundo a Prefeitura, a especialização em Neurociência é integralmente custeada pelo município. A aula inaugural reuniu mais de 200 profissionais da Rede Municipal de Ensino e abordou conhecimentos sobre memória, atenção, aprendizagem, comportamento e desenvolvimento infantil.

A proposta é aproximar os conhecimentos científicos dos desafios encontrados pelos professores no cotidiano escolar, contribuindo para o planejamento das atividades e para a compreensão das diferentes necessidades dos estudantes.

Capacitação também contempla educação inclusiva

Em parceria com a Unesp de Bauru, a rede municipal desenvolve formações voltadas à educação inclusiva. As atividades buscam preparar os profissionais para reconhecer diferentes necessidades de aprendizagem, adaptar propostas pedagógicas e ampliar a participação dos alunos nas atividades escolares.

Outra iniciativa foi a 4ª Jornada Municipal da Educação Infantil, realizada em agosto, que reuniu profissionais em palestras, encontros e trocas de experiências. A programação também valorizou práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares.

A Prefeitura destaca ainda o Programa Lampiar Pré-Escola, que iniciou uma jornada formativa com 40 gestores escolares, e o ProLEEI, programa de formação continuada voltado ao fortalecimento da leitura e da escrita na Educação Infantil.

As ações são complementadas por encontros de planejamento, Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e formações voltadas à alfabetização.

Rede municipal atende milhares de crianças

De acordo com os dados divulgados pela administração municipal, a Educação Infantil de Botucatu reúne 5.864 matrículas em 50 unidades. No Ensino Fundamental, 2.627 estudantes do primeiro e do segundo ano participam de ações voltadas à alfabetização.

A Prefeitura afirma que o investimento na qualificação dos educadores faz parte da estratégia para fortalecer o ensino e apoiar o desenvolvimento dos estudantes em diferentes etapas da vida escolar.

Neste Dia dos Professores, a administração municipal também presta homenagem aos profissionais que atuam diariamente na formação das crianças e na construção de oportunidades por meio da educação.

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