No Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira (15), Botucatu destaca iniciativas de formação continuada e qualificação profissional voltadas aos educadores da rede municipal. Entre as ações estão uma pós-graduação gratuita em Neurociência, capacitações em educação inclusiva e programas de aperfeiçoamento pedagógico.

Segundo a Prefeitura, a especialização em Neurociência é integralmente custeada pelo município. A aula inaugural reuniu mais de 200 profissionais da Rede Municipal de Ensino e abordou conhecimentos sobre memória, atenção, aprendizagem, comportamento e desenvolvimento infantil.

A proposta é aproximar os conhecimentos científicos dos desafios encontrados pelos professores no cotidiano escolar, contribuindo para o planejamento das atividades e para a compreensão das diferentes necessidades dos estudantes.