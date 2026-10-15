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FESTA SOLIDÁRIA

Festa solidária apoia alunos do Pedretti na Jornada de Foguetes

Por Da Redação | Ronaldo Fagueral
| Tempo de leitura: 1 min
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Festa solidária no Pedretti é neste sábado (17)
Festa solidária no Pedretti é neste sábado (17)

Uma festa solidária na Escola Estadual Professor José Pedretti Neto, em Botucatu, vai arrecadar recursos para levar cinco estudantes à Jornada de Foguetes 2026, evento nacional que será realizado em Barra do Piraí (RJ). A comunidade está convidada a participar.

Os estudantes conquistaram a vaga por meio da participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e das atividades práticas de lançamento de foguetes desenvolvidas na escola. O dinheiro arrecadado será usado para viabilizar a viagem do grupo.

De acordo com a divulgação do evento, a festa reúne gastronomia e show de prêmios. A expectativa é que a participação da comunidade permita que os alunos representem a escola e o município na Jornada, ampliando conhecimentos e habilidades científicas.

Serviço

Festa solidária em apoio aos estudantes da Escola Pedretti

Data: 17/10/2026

Horário: 11:00 às 15:00

Local: Escola Estadual Professor José Pedretti Neto

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