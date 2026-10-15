Uma festa solidária na Escola Estadual Professor José Pedretti Neto, em Botucatu, vai arrecadar recursos para levar cinco estudantes à Jornada de Foguetes 2026, evento nacional que será realizado em Barra do Piraí (RJ). A comunidade está convidada a participar.

Os estudantes conquistaram a vaga por meio da participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e das atividades práticas de lançamento de foguetes desenvolvidas na escola. O dinheiro arrecadado será usado para viabilizar a viagem do grupo.

De acordo com a divulgação do evento, a festa reúne gastronomia e show de prêmios. A expectativa é que a participação da comunidade permita que os alunos representem a escola e o município na Jornada, ampliando conhecimentos e habilidades científicas.