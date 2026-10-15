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DEFESA CIVIL

Alerta de chuva é renovado para todo o Estado de SP nesta quinta

Por Redação | DEFESA CIVIL
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O alerta de chuvas foi renovado para esta quinta-feira (15) em todo o Estado de São Paulo.
O alerta de chuvas foi renovado para esta quinta-feira (15) em todo o Estado de São Paulo.

O alerta para chuvas foi renovado para esta quinta-feira (15) em todo o Estado de São Paulo. A previsão é de novas instabilidades em diversas regiões.

Na quarta-feira (14), as precipitações provocaram alagamentos e quedas de árvores em diferentes pontos do Estado, incluindo a capital. Houve o registro de um óbito na Brasilândia, na zona norte de São Paulo.

Diante da previsão de mais chuva, a orientação é que a população permaneça atenta aos alertas e siga as recomendações de segurança:

– não atravesse áreas alagadas;

– mantenha distância de árvores e postes;

– ao receber um alerta da Defesa Civil, procure um local seguro.

Em caso de emergência, os telefones são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

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