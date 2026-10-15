O alerta para chuvas foi renovado para esta quinta-feira (15) em todo o Estado de São Paulo. A previsão é de novas instabilidades em diversas regiões.

Na quarta-feira (14), as precipitações provocaram alagamentos e quedas de árvores em diferentes pontos do Estado, incluindo a capital. Houve o registro de um óbito na Brasilândia, na zona norte de São Paulo.

Diante da previsão de mais chuva, a orientação é que a população permaneça atenta aos alertas e siga as recomendações de segurança: