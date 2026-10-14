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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira tem sol e chuva com trovoadas em Botucatu

Por Redação | Clima Tempo
| Tempo de leitura: 1 min
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Previsão do tempo para Botucatu na quinta-feira (15): pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.
Previsão do tempo para Botucatu na quinta-feira (15): pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

A quinta-feira (15) em Botucatu deve ter sol com algumas nuvens, mas com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia e à noite. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 94%.

As temperaturas ficam entre 19°C e 26°C, e o volume previsto para o dia é de 8,5 mm. A previsão horária indica os maiores volumes entre 11h e 13h e entre 19h e 20h.

O vento sopra de noroeste, com rajadas de até 44 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 81% e 100%, e o índice UV é baixo.

O sol nasce às 5h42 e se põe às 18h17.

Fonte: Climatempo

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