A quinta-feira (15) em Botucatu deve ter sol com algumas nuvens, mas com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia e à noite. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 94%.

As temperaturas ficam entre 19°C e 26°C, e o volume previsto para o dia é de 8,5 mm. A previsão horária indica os maiores volumes entre 11h e 13h e entre 19h e 20h.



O vento sopra de noroeste, com rajadas de até 44 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 81% e 100%, e o índice UV é baixo.

