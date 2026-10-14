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TRÂNSITO

Ponte Carvalho Pinto, em Avaré, terá interdições até dezembro

Por Redação | Flavio Fogueral
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com o sistema PARE/SIGA
As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com o sistema PARE/SIGA

A Ponte Carvalho Pinto, na Rodovia João Mellão (SP-255), em Avaré, terá interdições entre os quilômetros 277+500 e 280+000. Os serviços fazem parte do cronograma de melhorias da concessionária responsável pelo trecho e devem continuar até dezembro de 2026.

As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com o sistema PARE/SIGA, que permite a circulação alternada de veículos pelos dois sentidos da rodovia (Norte e Sul). A medida busca garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuam no trecho.

As intervenções incluem a implantação e a revitalização da sinalização horizontal e vertical, com o objetivo de reforçar a velocidade regulamentada, melhorar a visibilidade das informações viárias e dar mais segurança e orientação a quem passa pela ponte.

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