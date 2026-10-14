O Centro Brasil-Itália (CBI) de Botucatu realiza, de 20 a 24 de outubro de 2026, a Semana da Cultura Italiana de Botucatu. Com o tema "Música, memória, encontros e sabores", a programação reúne cinco dias de atividades que valorizam as raízes e as tradições italianas na cidade.
Segundo o CBI, a semana é uma oportunidade de conversar sobre as origens, cantar com o Coral Italiano do centro e provar a pizza no estilo italiano no encerramento, no dia 24. "Vai ser muito bom falar das nossas origens na roda de conversa, cantar com o nosso Coral Italiano e provar a melhor pizza no estilo italiano no encerramento da semana", destaca a organização.
Confira a programação:
Terça-feira (20), às 20h: Ensaio Aberto do Coral Italiano "Camminando e Cantando", do CBI.
Quarta-feira (21), às 19h: Roda de Conversa "Italianos em Botucatu", para falar sobre a presença e a história dos italianos na cidade.
Quinta-feira (22), às 19h: Reunião Pública na Câmara Municipal de Botucatu.
Sexta-feira (23), às 19h: apresentação do Coral Italiano "Camminando e Cantando" na "Sexta na Pina".
Sábado (24), às 19h: Pizzada no Centro Brasil-Itália, que encerra a semana.
A realização é do Centro Brasil-Itália (CBI), que adota o lema "Raízes italianas. Cultura viva em Botucatu."