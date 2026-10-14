O Centro Brasil-Itália (CBI) de Botucatu realiza, de 20 a 24 de outubro de 2026, a Semana da Cultura Italiana de Botucatu. Com o tema "Música, memória, encontros e sabores", a programação reúne cinco dias de atividades que valorizam as raízes e as tradições italianas na cidade.

Segundo o CBI, a semana é uma oportunidade de conversar sobre as origens, cantar com o Coral Italiano do centro e provar a pizza no estilo italiano no encerramento, no dia 24. "Vai ser muito bom falar das nossas origens na roda de conversa, cantar com o nosso Coral Italiano e provar a melhor pizza no estilo italiano no encerramento da semana", destaca a organização.

Confira a programação: