A ação dos games de luta e um suspense em alto-mar são os destaques da semana no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu. Street Fighter e Dentro da Baleia entram na programação a partir de quinta-feira (15).

Street Fighter

A história se passa em 1993. Os lutadores Ryu e Ken Masters, afastados há anos, voltam aos ringues quando a enigmática Chun-Li os convoca para o Torneio do Guerreiro Global. Por trás da competição, porém, existe uma conspiração que coloca os dois amigos frente a frente e os obriga a encarar o próprio passado.