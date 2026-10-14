A ação dos games de luta e um suspense em alto-mar são os destaques da semana no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu. Street Fighter e Dentro da Baleia entram na programação a partir de quinta-feira (15).
Street Fighter
A história se passa em 1993. Os lutadores Ryu e Ken Masters, afastados há anos, voltam aos ringues quando a enigmática Chun-Li os convoca para o Torneio do Guerreiro Global. Por trás da competição, porém, existe uma conspiração que coloca os dois amigos frente a frente e os obriga a encarar o próprio passado.
É a nova adaptação para o cinema da franquia de jogos da Capcom, lançada em 1987.
• Gênero: ação e aventura
• Direção: Kitao Sakurai
• Elenco: Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Callina Liang (Chun-Li), Jason Momoa (Blanka), Cody Rhodes (Guile), Roman Reigns (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison) e Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog)
• Duração: cerca de 2 horas
• Classificação indicativa: 14 anos
• Distribuição: Paramount Pictures
Dentro da Baleia
Depois da morte do pai, o jovem mergulhador Jay Gardiner vai ao mar na costa da Califórnia em busca dos restos mortais dele. Durante o mergulho, é engolido por um cachalote gigante. Preso dentro do animal e com apenas uma hora de oxigênio, ele precisa usar o que aprendeu com o pai para tentar sair com vida.
O filme é baseado no livro homônimo de Daniel Kraus.
• Gênero: suspense
• Direção: Brian Duffield
• Elenco: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy e Emily Rudd
• Distribuição: 20th Century Studios / Walt Disney Studios
Serviço
Horários, idiomas das sessões e venda de ingressos podem ser consultados em cinearaujo.com.br, selecionando Multiplex Park Botucatu.
Segundo o Cine Araújo, a promoção "Todos Pagam Meia" vale todos os dias da semana, inclusive em feriados. Conforme o regulamento do cinema, ela não se aplica a conteúdos especiais, como shows, documentários, eventos e transmissões de jogos, e não é cumulativa com outros descontos.
Horários, preços e programação podem ser alterados pelo cinema.
Em cartaz no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu.
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