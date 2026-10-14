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LANÇAMENTOS

Street Fighter e Dentro da Baleia estreiam no cinema de Botucatu

Por Redação | CINE ARAÚO
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Adaptação do clássico game de luta e suspense de sobrevivência no fundo do mar entram em cartaz a partir de quinta-feira (15) no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu, com a promoção.
Adaptação do clássico game de luta e suspense de sobrevivência no fundo do mar entram em cartaz a partir de quinta-feira (15) no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu, com a promoção.

A ação dos games de luta e um suspense em alto-mar são os destaques da semana no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu. Street Fighter e Dentro da Baleia entram na programação a partir de quinta-feira (15).

Street Fighter

A história se passa em 1993. Os lutadores Ryu e Ken Masters, afastados há anos, voltam aos ringues quando a enigmática Chun-Li os convoca para o Torneio do Guerreiro Global. Por trás da competição, porém, existe uma conspiração que coloca os dois amigos frente a frente e os obriga a encarar o próprio passado.

É a nova adaptação para o cinema da franquia de jogos da Capcom, lançada em 1987.

• Gênero: ação e aventura
• Direção: Kitao Sakurai
• Elenco: Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Callina Liang (Chun-Li), Jason Momoa (Blanka), Cody Rhodes (Guile), Roman Reigns (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison) e Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog)
• Duração: cerca de 2 horas
• Classificação indicativa: 14 anos
• Distribuição: Paramount Pictures

Dentro da Baleia

Depois da morte do pai, o jovem mergulhador Jay Gardiner vai ao mar na costa da Califórnia em busca dos restos mortais dele. Durante o mergulho, é engolido por um cachalote gigante. Preso dentro do animal e com apenas uma hora de oxigênio, ele precisa usar o que aprendeu com o pai para tentar sair com vida.

O filme é baseado no livro homônimo de Daniel Kraus.

• Gênero: suspense
• Direção: Brian Duffield
• Elenco: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy e Emily Rudd
• Distribuição: 20th Century Studios / Walt Disney Studios

Serviço

Horários, idiomas das sessões e venda de ingressos podem ser consultados em cinearaujo.com.br, selecionando Multiplex Park Botucatu.

Segundo o Cine Araújo, a promoção "Todos Pagam Meia" vale todos os dias da semana, inclusive em feriados. Conforme o regulamento do cinema, ela não se aplica a conteúdos especiais, como shows, documentários, eventos e transmissões de jogos, e não é cumulativa com outros descontos.

Horários, preços e programação podem ser alterados pelo cinema.

Em cartaz no Cine Araújo do Shopping Park Botucatu.

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