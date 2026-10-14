A obra de drenagem na Rua Tenente João Francisco, em Botucatu, está parada por causa das chuvas, segundo o prefeito Fábio Leite. A informação foi dada nesta quarta-feira (14), em entrevista à Rádio Criativa FM, em resposta a um ouvinte que questionou a paralisação, que, segundo ele, já dura mais de um mês.

O prefeito explicou que a obra faz parte do pacote de drenagem do PAC e que o primeiro trecho, na região da Vitorati, em frente à Guarda Civil Municipal, já foi concluído, com a recomposição asfáltica feita. Para seguir subindo a Tenente João Francisco, a Prefeitura aguarda uma trégua mais duradoura das chuvas.

Segundo Fábio Leite, como a obra exige escavação, a chuva molha o solo, e a secagem leva mais dois ou três dias. Ele citou as chuvas de anteontem e de ontem como exemplo. "Precavendo, para a gente não trazer mais transtornos do que essas obras já trazem, para trânsito, para pedestres, para os lojistas, para os moradores da região, a gente está esperando um pouquinho de trégua das chuvas", afirmou.