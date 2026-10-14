A obra de drenagem na Rua Tenente João Francisco, em Botucatu, está parada por causa das chuvas, segundo o prefeito Fábio Leite. A informação foi dada nesta quarta-feira (14), em entrevista à Rádio Criativa FM, em resposta a um ouvinte que questionou a paralisação, que, segundo ele, já dura mais de um mês.
O prefeito explicou que a obra faz parte do pacote de drenagem do PAC e que o primeiro trecho, na região da Vitorati, em frente à Guarda Civil Municipal, já foi concluído, com a recomposição asfáltica feita. Para seguir subindo a Tenente João Francisco, a Prefeitura aguarda uma trégua mais duradoura das chuvas.
Segundo Fábio Leite, como a obra exige escavação, a chuva molha o solo, e a secagem leva mais dois ou três dias. Ele citou as chuvas de anteontem e de ontem como exemplo. "Precavendo, para a gente não trazer mais transtornos do que essas obras já trazem, para trânsito, para pedestres, para os lojistas, para os moradores da região, a gente está esperando um pouquinho de trégua das chuvas", afirmou.
O prefeito disse que os outros trechos do PAC continuam. Ele contou que esteve ontem na região da Rua Independência, nos córregos do Tenente e do Lavapés, onde viu as equipes montando as estruturas dos gabiões, as muretas de pedra amarradas com arame de aço. Na Rua Conde de Serra Negra, na parte de baixo do Jardim Peabiru, perto de um campo de grama sintética, as equipes trabalham na recomposição, em um trecho de escavação profunda que, segundo ele, sofre com as chuvas. Atrás de um supermercado, na região do Tanquinho, as aduelas já estão posicionadas para a implantação.
De acordo com o prefeito, o grande impacto hoje é a chuva, que ele classificou como imprevista. Segundo ele, o volume de julho e agosto de 2026 foi bem diferente do registrado nos últimos anos. Fábio Leite afirmou ainda que a obra já teve a primeira medição e que vai seguir "se Deus permitir".
Fonte: Entrevista do prefeito Fábio Leite à Rádio Criativa FM