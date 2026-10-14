Os quatro Distritos Industriais de Botucatu estão com 100% dos lotes ocupados ou destinados à instalação de empresas, segundo a Prefeitura. O município reúne cerca de 70 empresas nessas áreas e aproximadamente 14 mil empregos no setor industrial.
Ao todo, os distritos somam mais de 1,2 milhão de metros quadrados de áreas industriais. De acordo com a administração municipal, empreendimentos que ainda estão implantando suas estruturas poderão gerar cerca de 500 novos postos de trabalho quando entrarem em operação.
A indústria de Botucatu abrange diferentes segmentos, entre eles metalmecânica, fabricação de autopeças, componentes elétricos, chicotes automotivos, produtos plásticos, alimentos e cosméticos. Essas atividades movimentam também fornecedores, prestadores de serviços e o comércio local.
Novas áreas estão em estudo
Com os quatro distritos ocupados ou com lotes já destinados, a Prefeitura afirma que estuda a implantação de um novo distrito industrial para ampliar a capacidade de receber empresas.
Nos últimos cinco anos, o município destinou 16 áreas para empreendimentos industriais. No mesmo período, também realizou dois processos administrativos para retomada de terrenos e posterior destinação.
O investimento mais recente em infraestrutura foi a implantação do Distrito Industrial IV, que recebeu cerca de R$ 20 milhões em recursos municipais e já teve todos os lotes destinados, conforme a Prefeitura.
Atualmente, quando uma empresa demonstra interesse em se instalar em Botucatu, a solicitação passa por um processo administrativo para avaliar a demanda e identificar áreas que possam receber o empreendimento.
A expansão industrial também deverá ser discutida durante a revisão do Plano Diretor, que está em andamento. O desafio é planejar a chegada de novos empreendimentos e conciliar o crescimento econômico com a organização urbana e a geração de empregos.
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