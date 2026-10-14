Os quatro Distritos Industriais de Botucatu estão com 100% dos lotes ocupados ou destinados à instalação de empresas, segundo a Prefeitura. O município reúne cerca de 70 empresas nessas áreas e aproximadamente 14 mil empregos no setor industrial.

Ao todo, os distritos somam mais de 1,2 milhão de metros quadrados de áreas industriais. De acordo com a administração municipal, empreendimentos que ainda estão implantando suas estruturas poderão gerar cerca de 500 novos postos de trabalho quando entrarem em operação.

A indústria de Botucatu abrange diferentes segmentos, entre eles metalmecânica, fabricação de autopeças, componentes elétricos, chicotes automotivos, produtos plásticos, alimentos e cosméticos. Essas atividades movimentam também fornecedores, prestadores de serviços e o comércio local.