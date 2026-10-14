Está procurando emprego? O de botuca reuniu as oportunidades disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu, que tem 48 vagas abertas. A lista mais recente reúne 41 cargos diferentes, em áreas como construção civil, mecânica, comércio, alimentação, transporte e indústria.

A função com mais vagas é a de pedreiro, com quatro postos. Ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro têm duas vagas cada. A lista inclui ainda duas vagas temporárias, para auxiliar de expedição e entrevistador de campo, e uma vaga de estágio para técnico em manutenção industrial.

Confira as vagas disponíveis: