Está procurando emprego? O de botuca reuniu as oportunidades disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu, que tem 48 vagas abertas. A lista mais recente reúne 41 cargos diferentes, em áreas como construção civil, mecânica, comércio, alimentação, transporte e indústria.
A função com mais vagas é a de pedreiro, com quatro postos. Ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro têm duas vagas cada. A lista inclui ainda duas vagas temporárias, para auxiliar de expedição e entrevistador de campo, e uma vaga de estágio para técnico em manutenção industrial.
Confira as vagas disponíveis:
Como se candidatar
O cadastro é presencial. O interessado deve ir ao PAT, que faz a inscrição diretamente no sistema público de emprego. O posto não recebe currículos impressos.
Documentos necessários
• RG
• CPF
• Carteira de Trabalho (física ou digital)
• PIS/NIS
O sistema estadual é atualizado o tempo todo, por isso as vagas podem ser preenchidas ou retiradas a qualquer momento.
Serviço
Local: PAT Botucatu, na Casa do Cidadão, no Mercado Municipal Progresso Garcia
Endereço: Rua Rangel Pestana, s/n, Centro
Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30
Telefone: (14) 3815-8805