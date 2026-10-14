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OPORTUNIDADES

Procurando emprego? Reunimos 48 vagas disponíveis para você

Por Redação | PAT BOTUCATU
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O PAT de Botucatu tem 48 vagas abertas em 41 cargos, da construção civil ao comércio.
O PAT de Botucatu tem 48 vagas abertas em 41 cargos, da construção civil ao comércio.

Está procurando emprego? O de botuca reuniu as oportunidades disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu, que tem 48 vagas abertas. A lista mais recente reúne 41 cargos diferentes, em áreas como construção civil, mecânica, comércio, alimentação, transporte e indústria.

A função com mais vagas é a de pedreiro, com quatro postos. Ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro têm duas vagas cada. A lista inclui ainda duas vagas temporárias, para auxiliar de expedição e entrevistador de campo, e uma vaga de estágio para técnico em manutenção industrial.

Confira as vagas disponíveis:

Como se candidatar

O cadastro é presencial. O interessado deve ir ao PAT, que faz a inscrição diretamente no sistema público de emprego. O posto não recebe currículos impressos.

Documentos necessários

• RG
• CPF
• Carteira de Trabalho (física ou digital)
• PIS/NIS

O sistema estadual é atualizado o tempo todo, por isso as vagas podem ser preenchidas ou retiradas a qualquer momento.

Serviço

Local: PAT Botucatu, na Casa do Cidadão, no Mercado Municipal Progresso Garcia
Endereço: Rua Rangel Pestana, s/n, Centro
Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30
Telefone: (14) 3815-8805

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