O Shopping Park Botucatu recebeu mais de 20 mil pessoas no dia 12 de outubro de 2026, durante a programação especial de Dia das Crianças. A celebração contou com a parceria do Grupo Caio, que levou ao empreendimento o Espaço Caio, com atividades gratuitas voltadas à diversão, à criatividade e à convivência entre crianças e familiares.
Ao acolher o Espaço Caio em seu evento, o Shopping Park Botucatu reuniu as atrações da empresa à programação preparada para a data. A parceria ampliou as opções de lazer oferecidas ao público e proporcionou às famílias diferentes experiências ao longo do dia, em um ambiente aberto à comunidade.
Um dos destaques foi a apresentação do Mágico Bianconi, realizada na Praça de Alimentação. Com números de mágica e interação com o público, o espetáculo trouxe momentos de surpresa e diversão para crianças e adultos, integrando as atrações especiais da comemoração.
No Espaço Caio, mais de 20 recreacionistas conduziram oficinas e brincadeiras, convidando as crianças a explorar diferentes materiais, participar de desafios e brincar em grupo. A proposta reuniu atividades manuais e recreativas, oferecendo diversas possibilidades de participação.
A pintura de um painel de madeira em formato de ônibus esteve entre as ações que marcaram o espaço. Com cores e desenhos, as crianças ajudaram a transformar a peça em uma criação coletiva, aproximando o universo da Caio da imaginação infantil.
As oficinas de origami e marcenaria também fizeram parte da programação, ao lado de atividades de desenho. Essas experiências abriram espaço para a criatividade e para o contato com diferentes formas de construção e expressão, com o acompanhamento da equipe de recreação.
Brincadeiras antigas, caça ao tesouro e bolhas gigantes de sabão completaram as opções de diversão. A variedade de atrações permitiu que as famílias compartilhassem momentos de lazer e que as crianças participassem de experiências que envolveram movimento, descoberta e interação.
A celebração contou ainda com uma equipe dedicada à pintura de rosto e aos penteados para meninos e meninas. As atividades de caracterização complementaram as oficinas e brincadeiras, acrescentando cores e personagens à experiência do Dia das Crianças.
Para apoiar a segurança e o cuidado com o público, uma ambulância permaneceu à disposição durante todo o evento. Todas as atividades oferecidas na ação foram gratuitas.
A participação da Caio, acolhida pelo Shopping Park Botucatu, reforçou a importância de parcerias locais na realização de iniciativas para a comunidade. Ao unir a estrutura e a programação do shopping às experiências do Espaço Caio, a celebração ofereceu às famílias um dia dedicado ao brincar, à criatividade e à convivência.
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