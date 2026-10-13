O Shopping Park Botucatu recebeu mais de 20 mil pessoas no dia 12 de outubro de 2026, durante a programação especial de Dia das Crianças. A celebração contou com a parceria do Grupo Caio, que levou ao empreendimento o Espaço Caio, com atividades gratuitas voltadas à diversão, à criatividade e à convivência entre crianças e familiares.

Ao acolher o Espaço Caio em seu evento, o Shopping Park Botucatu reuniu as atrações da empresa à programação preparada para a data. A parceria ampliou as opções de lazer oferecidas ao público e proporcionou às famílias diferentes experiências ao longo do dia, em um ambiente aberto à comunidade.