A Vila São Lúcio recebe neste domingo, 18 de outubro, mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você, em Botucatu. A ação será realizada das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, com atendimentos gratuitos e orientações de diferentes áreas da administração municipal.

A iniciativa reúne secretarias municipais e instituições parceiras para facilitar o acesso da população aos serviços públicos e permitir que os moradores esclareçam dúvidas e encaminhem demandas perto de casa.

Na área da Saúde, serão oferecidos aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e orientações odontológicas. Também haverá informações sobre o agendamento de exames de Papanicolau e mamografia nas unidades de saúde. A realização de Papanicolau durante o evento, se confirmada, será destinada a pacientes previamente agendadas.