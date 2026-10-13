A Vila São Lúcio recebe neste domingo, 18 de outubro, mais uma edição do programa Prefeitura Mais Perto de Você, em Botucatu. A ação será realizada das 8h às 12h, no CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci, com atendimentos gratuitos e orientações de diferentes áreas da administração municipal.
A iniciativa reúne secretarias municipais e instituições parceiras para facilitar o acesso da população aos serviços públicos e permitir que os moradores esclareçam dúvidas e encaminhem demandas perto de casa.
Na área da Saúde, serão oferecidos aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e orientações odontológicas. Também haverá informações sobre o agendamento de exames de Papanicolau e mamografia nas unidades de saúde. A realização de Papanicolau durante o evento, se confirmada, será destinada a pacientes previamente agendadas.
A programação inclui ainda orientações sobre cuidados com cães e gatos, microchipagem e cadastro para castração, conforme a disponibilidade da edição. Os animais devem estar acompanhados por um responsável maior de 18 anos.
Os moradores também poderão buscar informações sobre programas sociais e Cadastro Único, habitação, vagas na Rede Municipal de Ensino, meio ambiente, oportunidades de emprego, empreendedorismo e serviços para Microempreendedores Individuais (MEIs).
Haverá atendimento para esclarecer dúvidas sobre tributos e débitos municipais, além de um espaço da Ouvidoria Municipal para registro de solicitações, sugestões e demandas. CPFL, Sabesp, OAB Botucatu e outras instituições parceiras também participarão da ação.
O que levar
A orientação é que os moradores levem documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência atualizado e documentos, contas, cadastros ou protocolos relacionados ao serviço que desejam solicitar.
Serviço
- Data: domingo, 18 de outubro
- Horário: das 8h às 12h
- Local: CEI Dr. Roberto Domingos Andreucci
- Endereço: Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, 365, Vila São Lúcio
- Entrada: atendimentos gratuitos
A iniciativa busca aproximar os serviços municipais dos moradores e facilitar o acesso a orientações e atendimentos em um único local.
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