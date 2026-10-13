Pequenos empresários de Botucatu participam de capacitações gratuitas em vendas e inteligência artificial por meio do programa Botucatu Empreendedora, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Sebrae-SP. A etapa mais recente foi concluída na semana anterior à publicação, com cursos voltados à gestão comercial e ao uso de novas tecnologias nos negócios.
A segunda trilha de capacitação incluiu os cursos “Seja uma Liderança em Vendas” e “Negócios Inteligentes: IA para Negócios”. Os conteúdos abordaram estratégias comerciais, comportamento do consumidor e aplicações práticas da inteligência artificial na rotina das empresas.
No curso sobre liderança em vendas, os participantes tiveram contato com temas como identificação do perfil dos clientes, jornada de compra, atendimento e relacionamento com consumidores. A proposta é contribuir para o aprimoramento das estratégias comerciais e para a identificação de novas oportunidades de negócio.
Já a capacitação sobre inteligência artificial apresentou ferramentas que podem auxiliar na otimização de processos, na produção de conteúdos, na gestão e no aumento da produtividade.
Além das atividades em grupo, os empreendedores participantes receberão consultoria individual de marketing digital, com orientações para divulgar produtos e serviços e aperfeiçoar estratégias de comunicação e vendas.
Segundo a Prefeitura, entre os resultados relatados pelos participantes estão o uso de ferramentas de inteligência artificial para produzir materiais de divulgação, melhorias nas estratégias comerciais e a identificação de oportunidades para aperfeiçoar a gestão.
**Programa Botucatu Empreendedora**
O programa chega à segunda edição em 2026 e busca fortalecer micro e pequenas empresas e contribuir para o desenvolvimento do ambiente de negócios no município.
A iniciativa oferece trilhas de capacitação para os setores de comércio, indústria e serviços. A programação deste ano começou em agosto, com o seminário Empretec, voltado ao desenvolvimento de características e habilidades empreendedoras.
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