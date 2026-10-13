Pequenos empresários de Botucatu participam de capacitações gratuitas em vendas e inteligência artificial por meio do programa Botucatu Empreendedora, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Sebrae-SP. A etapa mais recente foi concluída na semana anterior à publicação, com cursos voltados à gestão comercial e ao uso de novas tecnologias nos negócios.

A segunda trilha de capacitação incluiu os cursos “Seja uma Liderança em Vendas” e “Negócios Inteligentes: IA para Negócios”. Os conteúdos abordaram estratégias comerciais, comportamento do consumidor e aplicações práticas da inteligência artificial na rotina das empresas.

No curso sobre liderança em vendas, os participantes tiveram contato com temas como identificação do perfil dos clientes, jornada de compra, atendimento e relacionamento com consumidores. A proposta é contribuir para o aprimoramento das estratégias comerciais e para a identificação de novas oportunidades de negócio.