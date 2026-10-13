A carga de madeira transportada por um caminhão Ford Cargo caiu sobre as faixas de rolamento da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu, na descida da serra, no sentido interior-capital.
Segundo informações apuradas no local, o caminhão seguia no sentido leste quando, ao fazer uma curva no quilômetro 236, a cinta que prendia a carga teria se rompido. Com isso, a madeira caiu sobre as faixas 1, nos sentidos leste e oeste, e sobre a faixa adicional no sentido oeste.
Às 14h10, a carga já havia sido retirada das faixas de rolamento e colocada no acostamento, no sentido oeste.
Não foram informados o horário em que a carga caiu, se houve feridos ou acidente com outros veículos, nem se o trânsito chegou a ser interditado ou ficou lento.