13 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Carga de madeira cai de caminhão na SP-300, em Botucatu

Por REDAÇÃO | Flávio Fogueral
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
Aconteceu na descida da serra, no km 236.
Aconteceu na descida da serra, no km 236.

A carga de madeira transportada por um caminhão Ford Cargo caiu sobre as faixas de rolamento da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu, na descida da serra, no sentido interior-capital.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão seguia no sentido leste quando, ao fazer uma curva no quilômetro 236, a cinta que prendia a carga teria se rompido. Com isso, a madeira caiu sobre as faixas 1, nos sentidos leste e oeste, e sobre a faixa adicional no sentido oeste.

Às 14h10, a carga já havia sido retirada das faixas de rolamento e colocada no acostamento, no sentido oeste.

Não foram informados o horário em que a carga caiu, se houve feridos ou acidente com outros veículos, nem se o trânsito chegou a ser interditado ou ficou lento. 

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