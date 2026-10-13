O programa Botucatu Cidade Viva retoma nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) o plantio de árvores em ruas e avenidas da região central de Botucatu. A nova etapa contempla trechos próximos à Praça Paratodos, com o objetivo de ampliar a arborização urbana.

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos serão realizados no Setor 2, seguindo rotas que abrangem nove vias da região central e ruas transversais.

**Confira os trechos previstos:**