O programa Botucatu Cidade Viva retoma nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) o plantio de árvores em ruas e avenidas da região central de Botucatu. A nova etapa contempla trechos próximos à Praça Paratodos, com o objetivo de ampliar a arborização urbana.
De acordo com a Prefeitura, os trabalhos serão realizados no Setor 2, seguindo rotas que abrangem nove vias da região central e ruas transversais.
**Confira os trechos previstos:**
• Avenida Marechal Floriano Peixoto: do nº 662 ao nº 65, nas proximidades da Jamas Eletrônica e Informática até a região do Teatro Municipal;
• Rua João Passos: do nº 11 até a altura do nº 136, nas proximidades do Autoposto Maranata até a Praça Paratodos;
• Rua Amando de Barros: do nº 05 ao nº 79, na região da Praça Paratodos;
• Rua Curuzu: do nº 02 ao nº 72, próximo ao terminal de ônibus;
• Rua Dr. Ritt: do nº 07 ao nº 194;
• Rua Coronel Fonseca: do nº 171 ao nº 07, da Praça Paratodos até o cruzamento com a Rua Curuzu;
• Rua Djalma Dutra: do nº 170 ao nº 20, da Praça Paratodos até o cruzamento com a Rua Dr. Ritt;
• Rua Henry Ford: do nº 735 ao nº 10;
• Rua Joaquim Pires Cotrim: do nº 09 até as proximidades do nº 151, perto da ponte.
A programação foi organizada por rotas para orientar a execução dos plantios e permitir que moradores e comerciantes acompanhem a passagem das equipes.
**Como solicitar uma árvore**
Moradores e comerciantes das ruas contempladas podem solicitar o plantio de uma árvore em frente ao imóvel durante a passagem das equipes. A escolha da espécie e a viabilidade do plantio dependem das condições do local e da compatibilidade com calçadas, imóveis e redes de infraestrutura.
Dúvidas e solicitações podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da Arborização Urbana: (14) 98177-8527.
O programa Botucatu Cidade Viva foi lançado em março de 2025 e, segundo a Prefeitura, já contabilizava aproximadamente 4 mil mudas plantadas em diferentes regiões do município.
A arborização urbana contribui para ampliar as áreas de sombra, reduzir a incidência direta do sol e melhorar o conforto térmico, além de favorecer a qualidade ambiental.
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