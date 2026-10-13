13 de outubro de 2026
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ARBORIZAÇÃO

Botucatu retoma plantio de árvores em ruas do Centro

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Nova etapa do programa Cidade Viva ocorre nos dias 14 e 15 de outubro.
Nova etapa do programa Cidade Viva ocorre nos dias 14 e 15 de outubro.

O programa Botucatu Cidade Viva retoma nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) o plantio de árvores em ruas e avenidas da região central de Botucatu. A nova etapa contempla trechos próximos à Praça Paratodos, com o objetivo de ampliar a arborização urbana.

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos serão realizados no Setor 2, seguindo rotas que abrangem nove vias da região central e ruas transversais.

**Confira os trechos previstos:**

• Avenida Marechal Floriano Peixoto: do nº 662 ao nº 65, nas proximidades da Jamas Eletrônica e Informática até a região do Teatro Municipal;

• Rua João Passos: do nº 11 até a altura do nº 136, nas proximidades do Autoposto Maranata até a Praça Paratodos;

• Rua Amando de Barros: do nº 05 ao nº 79, na região da Praça Paratodos;

• Rua Curuzu: do nº 02 ao nº 72, próximo ao terminal de ônibus;

• Rua Dr. Ritt: do nº 07 ao nº 194;

• Rua Coronel Fonseca: do nº 171 ao nº 07, da Praça Paratodos até o cruzamento com a Rua Curuzu;

• Rua Djalma Dutra: do nº 170 ao nº 20, da Praça Paratodos até o cruzamento com a Rua Dr. Ritt;

• Rua Henry Ford: do nº 735 ao nº 10;

• Rua Joaquim Pires Cotrim: do nº 09 até as proximidades do nº 151, perto da ponte.

A programação foi organizada por rotas para orientar a execução dos plantios e permitir que moradores e comerciantes acompanhem a passagem das equipes.

**Como solicitar uma árvore**

Moradores e comerciantes das ruas contempladas podem solicitar o plantio de uma árvore em frente ao imóvel durante a passagem das equipes. A escolha da espécie e a viabilidade do plantio dependem das condições do local e da compatibilidade com calçadas, imóveis e redes de infraestrutura.

Dúvidas e solicitações podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da Arborização Urbana: (14) 98177-8527.

O programa Botucatu Cidade Viva foi lançado em março de 2025 e, segundo a Prefeitura, já contabilizava aproximadamente 4 mil mudas plantadas em diferentes regiões do município.

A arborização urbana contribui para ampliar as áreas de sombra, reduzir a incidência direta do sol e melhorar o conforto térmico, além de favorecer a qualidade ambiental.

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