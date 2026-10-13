Moradores e visitantes poderão conhecer mais sobre a história de Botucatu durante o passeio guiado “As Personalidades de Botucatu”, programado para domingo (18), na Fazenda Lageado. A atividade gratuita começa às 8h, com saída em frente à Portaria Nova da fazenda, no Jardim Paraíso.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, o percurso será realizado a pé e terá duração aproximada de três horas. O nível de dificuldade é considerado fácil a médio.

O roteiro aborda diferentes períodos da formação do município, desde a presença dos povos indígenas na região até o desenvolvimento das plantações de algodão e dos cafezais, passando pela atuação do Departamento Nacional do Café e chegando à atual Fazenda Lageado.