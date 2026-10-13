13 de outubro de 2026
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TURISMO

Passeio guiado resgata história e personalidades de Botucatu

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Caminhada gratuita na Fazenda Lageado será neste domingo (18).
Caminhada gratuita na Fazenda Lageado será neste domingo (18).

Moradores e visitantes poderão conhecer mais sobre a história de Botucatu durante o passeio guiado “As Personalidades de Botucatu”, programado para domingo (18), na Fazenda Lageado. A atividade gratuita começa às 8h, com saída em frente à Portaria Nova da fazenda, no Jardim Paraíso.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, o percurso será realizado a pé e terá duração aproximada de três horas. O nível de dificuldade é considerado fácil a médio.

O roteiro aborda diferentes períodos da formação do município, desde a presença dos povos indígenas na região até o desenvolvimento das plantações de algodão e dos cafezais, passando pela atuação do Departamento Nacional do Café e chegando à atual Fazenda Lageado.

Durante a caminhada, os participantes também conhecerão histórias de personalidades que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Botucatu.

**Inscrições e vagas**

São oferecidas 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. A participação é gratuita, mas é necessário fazer cadastro antecipado pelo formulário disponibilizado pela Prefeitura.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial: https://www.botucatu.sp.gov.br/pagina/121/inscricoes-para-passeio-guiado/.

**Orientações para os participantes**

A Secretaria Municipal de Turismo recomenda o uso de roupas leves e calçados confortáveis, além de levar água, repelente, boné ou chapéu e um lanche leve. Câmera fotográfica ou binóculo também podem ser levados.

O passeio será realizado inteiramente a pé e poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas.

**Serviço**

Passeio Guiado – As Personalidades de Botucatu

Data: domingo, 18 de outubro de 2026

Horário: 8h

Saída: Portaria Nova da Fazenda Lageado

Endereço: Rua Dr. José Barbosa de Barros, 1780, Jardim Paraíso

Duração: aproximadamente três horas

Dificuldade: fácil a média

Vagas: 20

Participação: gratuita, mediante inscrição

Mais informações: Secretaria Municipal de Turismo, pelo e-mail turismo@botucatu.sp.gov.br ou pelos telefones (14) 3811-1490 e (14) 98164-6352.

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