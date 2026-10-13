A Associação Comercial e Empresarial de Botucatu (ACEB) completa, nesta terça-feira (13), 104 anos de atuação em defesa do setor produtivo e do desenvolvimento econômico do município.
Fundada em 13 de outubro de 1922, a entidade nasceu a partir de uma mobilização liderada por Carlos César e outros 38 empresários. Entre seus primeiros objetivos estavam a representação da classe empresarial, a defesa dos interesses do comércio junto ao poder público e o apoio à proteção do crédito.
Ao longo de mais de um século, a ACEB acompanhou as transformações econômicas de Botucatu e ampliou sua atuação. Atualmente, representa empresas de diferentes portes e segmentos e oferece serviços, capacitações, soluções empresariais e oportunidades de relacionamento.
A associação também atua na aproximação entre empresários, profissionais liberais, empreendedores, poder público e sociedade, buscando fortalecer o associativismo e contribuir para um ambiente favorável aos negócios e ao crescimento da economia local.
Ana Beatriz é a primeira mulher a presidir a ACEB em 104 anos de história
À frente da gestão 2025–2027, Ana Beatriz Witzler Cervi é a primeira mulher a assumir a presidência da ACEB em seus 104 anos de história. Sua gestão dá continuidade ao trabalho desenvolvido por diferentes lideranças empresariais desde a fundação da entidade.
“Celebrar os 104 anos da ACEB é celebrar uma história construída por muitas mãos, sonhos, coragem e compromisso com o desenvolvimento de Botucatu. Tenho a honra e a alegria de ser a primeira mulher a presidir a entidade, uma missão que assumo com orgulho, gratidão e muita responsabilidade”, afirma a presidente.
Para Ana Beatriz, a data também é uma oportunidade de reconhecer a contribuição de dirigentes, colaboradores, associados, parceiros e empreendedores que participaram dessa trajetória. “Minha gratidão a todos que ajudaram a construir esse legado e aos que caminham conosco. Que possamos honrar o passado e construir, juntos, um futuro com união, inovação e novas oportunidades. Que a presença feminina na presidência também abra caminhos para tantas mulheres que empreendem, sonham e transformam realidades”, destaca.
Ao completar 104 anos, a ACEB reafirma seu compromisso com a representação empresarial, o apoio ao empreendedorismo e o desenvolvimento de Botucatu.
O de botuca parabeniza a ACEB pelos seus 104 anos e deseja vida longa a essa importante entidade representativa do comércio botucatuense, para que siga cada vez mais forte e pujante, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Nossos cumprimentos a todos os associados, dirigentes e diretores, em especial à presidente Ana Beatriz Witzler Cervi.