A Associação Comercial e Empresarial de Botucatu (ACEB) completa, nesta terça-feira (13), 104 anos de atuação em defesa do setor produtivo e do desenvolvimento econômico do município.

Fundada em 13 de outubro de 1922, a entidade nasceu a partir de uma mobilização liderada por Carlos César e outros 38 empresários. Entre seus primeiros objetivos estavam a representação da classe empresarial, a defesa dos interesses do comércio junto ao poder público e o apoio à proteção do crédito.

Ao longo de mais de um século, a ACEB acompanhou as transformações econômicas de Botucatu e ampliou sua atuação. Atualmente, representa empresas de diferentes portes e segmentos e oferece serviços, capacitações, soluções empresariais e oportunidades de relacionamento.