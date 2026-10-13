Botucatu recebe, entre os dias 13 e 16 de outubro, o Circuito Integrado SP Por Todas, unidade móvel que reúne serviços de acolhimento, orientação jurídica e proteção para mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou sexual. O atendimento é gratuito e ocorre na Praça Professor Martinho Nogueira, no Centro.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e busca facilitar o acesso à rede de proteção, concentrando diferentes serviços em um único local.

Durante o atendimento, as mulheres poderão receber acolhimento psicossocial, passar por avaliação de risco, obter orientação jurídica, receber apoio para registrar boletim de ocorrência e buscar informações sobre medidas protetivas. Também poderão ser encaminhadas para serviços das redes de saúde e assistência social.