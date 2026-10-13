Botucatu recebe, entre os dias 13 e 16 de outubro, o Circuito Integrado SP Por Todas, unidade móvel que reúne serviços de acolhimento, orientação jurídica e proteção para mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou sexual. O atendimento é gratuito e ocorre na Praça Professor Martinho Nogueira, no Centro.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e busca facilitar o acesso à rede de proteção, concentrando diferentes serviços em um único local.
Durante o atendimento, as mulheres poderão receber acolhimento psicossocial, passar por avaliação de risco, obter orientação jurídica, receber apoio para registrar boletim de ocorrência e buscar informações sobre medidas protetivas. Também poderão ser encaminhadas para serviços das redes de saúde e assistência social.
O objetivo é reduzir a chamada “rota crítica”, percurso que muitas mulheres precisam enfrentar entre diferentes órgãos para conseguir atendimento e proteção. A integração também busca evitar que elas tenham de repetir sucessivamente o relato da violência em diferentes serviços.
Botucatu é o 18º município paulista a receber o equipamento, que está em circulação pelo estado desde maio de 2026.
Na terça-feira (13), às 11h, está prevista a assinatura de um Pacto Municipal entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Botucatu. A proposta é fortalecer a articulação entre os serviços estaduais e municipais e aprimorar os fluxos de atendimento às mulheres no município.
**Confira os horários de atendimento**
O equipamento estará instalado na Praça Professor Martinho Nogueira, s/nº, no Centro, com os seguintes horários de atendimento ao público:
• 13 de outubro (terça-feira): das 9h às 17h;
• 14 de outubro (quarta-feira): das 14h às 17h;
• 15 de outubro (quinta-feira): das 9h às 17h;
• 16 de outubro (sexta-feira): das 9h às 13h.
Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190. Para orientação e denúncias de violência contra a mulher, o Ligue 180 funciona em âmbito nacional.
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