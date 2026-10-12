A Polícia Militar Ambiental encontrou um javali e um lagarto abatidos durante uma operação realizada na tarde de domingo, dia 11 de outubro, em uma área de mata no bairro Espraiadinho, na zona rural de Bofete.
Segundo o boletim de ocorrência, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que havia pessoas armadas nas proximidades de uma fazenda.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram aproximadamente seis homens acompanhados por quatro cães. Conforme o registro, o grupo fugiu em direção à mata ao perceber a aproximação das equipes.
Parte dos policiais iniciou o acompanhamento a pé, enquanto as demais equipes continuaram as diligências com as viaturas. Os quatro cães encontrados no local foram contidos.
Durante a varredura na mata, os policiais localizaram um estojo deflagrado de calibre 20 e um javali abatido, que estava amarrado a uma árvore.
Nas proximidades de um rio, as equipes também encontraram uma bolsa, um facão e um lagarto abatido. Os homens que fugiram não foram localizados.
Durante o patrulhamento nas imediações, a Polícia Ambiental abordou uma caminhonete ocupada por dois homens. Na vistoria do veículo, foram encontrados um apito utilizado para caça, conhecido como “piu”, 13 facas e um aparelho de GPS.
Os dois ocupantes do veículo e os objetos apreendidos foram apresentados no Plantão Policial de Botucatu para as providências cabíveis. O boletim foi registrado por suspeita de crime contra a fauna silvestre e localização e apreensão de objetos.
Não houve prisão em flagrante. O caso foi encaminhado para apreciação do delegado responsável e deverá continuar sob investigação para apurar a autoria e a participação dos envolvidos.
A Polícia Ambiental informou que os animais abatidos serão descartados conforme os procedimentos administrativos e sanitários aplicáveis.
Objetos apreendidos:
- Um estojo deflagrado de calibre 20;
- Uma bolsa;
- Um facão;
- Um apito utilizado para caça;
- Treze facas;
- Um aparelho de GPS.