A Polícia Militar Ambiental encontrou um javali e um lagarto abatidos durante uma operação realizada na tarde de domingo, dia 11 de outubro, em uma área de mata no bairro Espraiadinho, na zona rural de Bofete.

Segundo o boletim de ocorrência, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que havia pessoas armadas nas proximidades de uma fazenda.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram aproximadamente seis homens acompanhados por quatro cães. Conforme o registro, o grupo fugiu em direção à mata ao perceber a aproximação das equipes.