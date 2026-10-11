Três homens, com idades entre 19 e 20 anos, foram presos em flagrante, e um adolescente de 17 anos foi apreendido após serem encontrados montados em dois cavalos furtados, na noite de sábado (10), em Lençóis Paulista.
Os animais são da raça Quarto de Milha e estão avaliados em R$ 26 mil. De acordo com as informações registradas pela Polícia Civil, os envolvidos apresentaram versões contraditórias sobre a procedência dos cavalos e não possuíam documentos que comprovassem a origem dos animais.
O furto ocorreu em um sítio do município. Depois de receberem a comunicação do crime e fotografias dos cavalos, agentes da Guarda Civil Municipal iniciaram as buscas pela cidade.
Por volta das 18h, durante patrulhamento pela Rua Papa João XXIII, na Vila Irerê, os guardas encontraram os quatro envolvidos montados nos animais. Os cavalos foram reconhecidos por suas características físicas, incluindo marcas existentes na face.
Durante a abordagem, um dos homens afirmou que teria pago R$ 8 mil por cada cavalo. Ele, porém, não soube identificar quem teria vendido os animais nem apresentou documentos que comprovassem a negociação.
A Polícia Militar também participou da ocorrência. A proprietária dos cavalos, uma mulher de 48 anos, foi avisada sobre a localização e compareceu ao endereço acompanhada por uma testemunha. Os dois animais foram reconhecidos e posteriormente devolvidos à dona.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha teria visto quatro pessoas retirando os equinos da propriedade.
Os três adultos foram presos em flagrante por furto qualificado, corrupção de menor e maus-tratos a animais. Como a soma das penas previstas para os crimes ultrapassa quatro anos, não foi arbitrada fiança na delegacia.
O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de furto. Após os procedimentos, ele foi liberado ao representante legal, mediante o compromisso de apresentação ao Ministério Público, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Os cavalos foram recuperados e devolvidos à proprietária.
Foto: Reprodução/Kennedy Lopes