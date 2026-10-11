Três homens, com idades entre 19 e 20 anos, foram presos em flagrante, e um adolescente de 17 anos foi apreendido após serem encontrados montados em dois cavalos furtados, na noite de sábado (10), em Lençóis Paulista.

Os animais são da raça Quarto de Milha e estão avaliados em R$ 26 mil. De acordo com as informações registradas pela Polícia Civil, os envolvidos apresentaram versões contraditórias sobre a procedência dos cavalos e não possuíam documentos que comprovassem a origem dos animais.

O furto ocorreu em um sítio do município. Depois de receberem a comunicação do crime e fotografias dos cavalos, agentes da Guarda Civil Municipal iniciaram as buscas pela cidade.