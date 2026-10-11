Para os moradores de Botucatu que acompanham o esporte do interior paulista, a próxima semana terá uma sequência de competições nos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em Votuporanga. A programação divulgada pela organização reúne disputas de ginástica rítmica, taekwondo, kickboxing, natação e wrestling entre os dias 11 e 18 de outubro.
O de botuca reuniu as principais informações dessas modalidades para facilitar o acompanhamento dos horários e dos locais de competição. Os documentos apresentam o calendário geral das provas; a participação de Botucatu em cada categoria depende das inscrições e dos boletins específicos.
Ginástica rítmica abre a agenda
A ginástica rítmica terá atividades entre domingo (11) e quarta-feira (14), na quadra poliesportiva da Escola Cícero Barbosa Lima, na Rua Nícola Lupo, 274, no Vale do Sol.
Na categoria livre, o domingo começa com congresso específico às 10h. O desfile de abertura está marcado para 13h30, seguido da primeira apresentação de conjunto com cinco bolas, às 14h, e da prova individual de arco, às 16h30.
Na segunda-feira (12), a programação começa às 9h, com trio de bola, individual de maças e segunda apresentação de conjunto, seguida da premiação.
A categoria até 14 anos compete na terça e na quarta-feira. Na terça (13), haverá abertura às 13h30, apresentação de conjunto de mãos livres às 14h e individual de arco às 16h30. Na quarta (14), as provas começam às 9h.
Taekwondo durante o feriado
O taekwondo será realizado de segunda-feira (12) a quarta-feira (14), na quadra poliesportiva do Centro Social DAFIC, na Rua Tibaji, 3071, no Patrimônio Novo.
O congresso específico está marcado para segunda-feira, às 10h, com pesagem e atividades de poomsae na sequência.
Os combates de kyorugui estão previstos para terça e quarta-feira, a partir das 8h, conforme as categorias de peso estabelecidas na programação.
Kickboxing terá três dias de combates
A programação do kickboxing começa na quarta-feira (14), com congresso técnico, entrega de documentação, pesagem e sorteio das chaves. As atividades serão realizadas na Quadra da Elite Futsal, na Rua Itacolomi, 4242, na Vila Marin.
Os combates começam na quinta-feira (15), às 8h. Na sexta (16) e no sábado (17), o início está previsto para as 10h.
A organização prevê o encerramento das disputas de cada dia às 14h. A premiação geral está marcada para sábado, às 14h30.
Natação reúne quatro etapas
As provas de natação serão realizadas de quinta-feira (15) a sábado (17), no Parque Aquático Esportivo Savério Maranho, na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, 3374, no Primeiro Distrito Industrial.
Na quinta-feira, a primeira etapa começa às 14h30. A programação inclui provas de livre, borboleta, peito e costas, além do revezamento misto de 4 × 50 metros medley.
Na sexta-feira, haverá duas etapas: uma às 8h30 e outra às 14h30. Estão previstas provas individuais e revezamentos, incluindo os 4 × 200 metros e os 4 × 100 metros livre.
No sábado, a quarta etapa começa às 8h30, com provas de 100 metros costas, 100 metros borboleta, 400 metros livre e revezamentos de 4 × 100 metros medley, no feminino e no masculino.
Wrestling encerra a programação no fim de semana
O wrestling, também conhecido como luta olímpica, terá congresso obrigatório na sexta-feira (16), às 16h, no Centro Social DAFIC. O encontro será destinado à confirmação dos atletas por peso, ao sorteio das chaves e às orientações gerais.
No sábado (17), a pesagem oficial dos estilos greco-romano e livre feminino ocorrerá das 8h às 8h30, com os combates na sequência.
No domingo (18), será a vez do estilo livre masculino, também com pesagem oficial das 8h às 8h30 e início das lutas em seguida.
Como acompanhar
Os horários acima correspondem à programação divulgada pela organização. Boletins, resultados e eventuais atualizações podem ser consultados no portal oficial dos Jogos Abertos de Votuporanga Confira tudo aqui
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