Para os moradores de Botucatu que acompanham o esporte do interior paulista, a próxima semana terá uma sequência de competições nos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em Votuporanga. A programação divulgada pela organização reúne disputas de ginástica rítmica, taekwondo, kickboxing, natação e wrestling entre os dias 11 e 18 de outubro.

O de botuca reuniu as principais informações dessas modalidades para facilitar o acompanhamento dos horários e dos locais de competição. Os documentos apresentam o calendário geral das provas; a participação de Botucatu em cada categoria depende das inscrições e dos boletins específicos.

Ginástica rítmica abre a agenda