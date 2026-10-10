O Plantão Noturno da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu resgatou duas fêmeas de gambá acompanhadas de seus filhotes durante atendimentos realizados nos últimos dias.
Uma das ocorrências foi registrada na região do Lavapés. Uma fêmea de gambá, com a bolsa cheia de filhotes, ficou acuada após ser cercada por dois cães e acabou pendurada em um portão.
Os latidos intensos acordaram os moradores, que perceberam a situação e solicitaram atendimento por meio do telefone 153 da Guarda Civil Municipal.
A equipe do Plantão Noturno da VAS foi até o endereço e realizou o resgate com segurança. Posteriormente, a fêmea e seus filhotes foram soltos em um ambiente adequado, afastado da situação de risco.
Outra fêmea com filhotes
Durante o mesmo plantão, a Vigilância Ambiental também atendeu outra ocorrência envolvendo uma fêmea de gambá acompanhada de filhotes.
Além dos dois resgates de gambás, os profissionais foram acionados para recolher duas serpentes e um morcego.
A equipe também prestou apoio à Guarda Civil Municipal no resgate de uma maritaca ferida.
Ao todo, o Plantão Noturno da VAS atendeu seis ocorrências envolvendo animais silvestres:
• duas fêmeas de gambá com filhotes;
• duas serpentes;
• um morcego;
• uma maritaca ferida.
Atendimento durante 24 horas
O balanço reforça a importância do atendimento mantido durante 24 horas para o manejo e o resgate de animais silvestres encontrados em imóveis ou em situações de risco.
Durante o horário de atendimento da Vigilância Ambiental, a população pode solicitar orientações pelo telefone (14) 3811-1609. No período noturno, aos finais de semana e feriados, as ocorrências devem ser comunicadas pelo telefone 153 da Guarda Civil Municipal.
A orientação é manter distância, afastar crianças e animais domésticos e não tentar capturar, ferir ou manusear animais silvestres sem o acompanhamento de profissionais capacitados.
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