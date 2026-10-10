O Plantão Noturno da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu resgatou duas fêmeas de gambá acompanhadas de seus filhotes durante atendimentos realizados nos últimos dias.

Uma das ocorrências foi registrada na região do Lavapés. Uma fêmea de gambá, com a bolsa cheia de filhotes, ficou acuada após ser cercada por dois cães e acabou pendurada em um portão.

Os latidos intensos acordaram os moradores, que perceberam a situação e solicitaram atendimento por meio do telefone 153 da Guarda Civil Municipal.