Representantes da Defesa Civil de Botucatu, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran) participaram, entre quarta e sexta-feira, dias 7, 8 e 9 de outubro, de uma capacitação sobre o sistema Sinesp CAD, realizada em São Carlos.
O treinamento foi direcionado ao aperfeiçoamento dos procedimentos de registro, atendimento, gerenciamento e despacho de ocorrências emergenciais. A participação conjunta também buscou fortalecer a comunicação e a integração operacional entre os órgãos municipais.
O Sinesp CAD é uma ferramenta utilizada no gerenciamento de ocorrências e no direcionamento das equipes responsáveis pelo atendimento. A tecnologia permite organizar as informações recebidas e acompanhar o encaminhamento das demandas, contribuindo para uma resposta mais coordenada.
Durante a capacitação, os profissionais tiveram contato com procedimentos relacionados ao funcionamento do sistema e à padronização do fluxo de atendimento, desde o recebimento da ocorrência até o despacho das equipes.
Integração no atendimento
A presença de representantes da Defesa Civil, da GCM e da Semutran possibilita que os órgãos municipais adotem procedimentos integrados em situações que exigem atuação conjunta.
Ocorrências envolvendo acidentes de trânsito, quedas de árvores, alagamentos, interdições de vias e outras emergências podem demandar a mobilização simultânea de diferentes serviços públicos. Nesses casos, a troca rápida de informações contribui para melhorar a organização das equipes e reduzir o tempo de resposta.
Além do atendimento imediato, o registro padronizado das ocorrências pode auxiliar na formação de um histórico de dados, permitindo identificar pontos recorrentes, planejar medidas preventivas e orientar a distribuição dos recursos disponíveis.
Qualificação dos profissionais
A participação no treinamento reforça o investimento do município na qualificação dos profissionais e na modernização dos serviços prestados à população.
Com procedimentos mais integrados e informações organizadas em uma mesma plataforma, a expectativa é ampliar a eficiência dos atendimentos, fortalecer a prevenção de desastres e melhorar a capacidade de resposta diante de situações emergenciais em Botucatu.