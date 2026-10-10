Representantes da Defesa Civil de Botucatu, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran) participaram, entre quarta e sexta-feira, dias 7, 8 e 9 de outubro, de uma capacitação sobre o sistema Sinesp CAD, realizada em São Carlos.

O treinamento foi direcionado ao aperfeiçoamento dos procedimentos de registro, atendimento, gerenciamento e despacho de ocorrências emergenciais. A participação conjunta também buscou fortalecer a comunicação e a integração operacional entre os órgãos municipais.

O Sinesp CAD é uma ferramenta utilizada no gerenciamento de ocorrências e no direcionamento das equipes responsáveis pelo atendimento. A tecnologia permite organizar as informações recebidas e acompanhar o encaminhamento das demandas, contribuindo para uma resposta mais coordenada.