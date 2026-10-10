Uma ação de conscientização sobre segurança no trânsito foi realizada na manhã deste sábado, 10 de outubro, no Paratodos, em Botucatu.
A iniciativa foi promovida pela Semutran, por meio da Escola Pública de Trânsito Engenheiro Sérgio Gonçalves, em parceria com o Grupo de Escoteiros do Ar Comandante Justiniano Tieghi Filho – 545º SP.
A atividade contou com a participação das crianças e integrantes da Alcateia Beija-Flor, que estiveram envolvidas na mobilização e na distribuição de materiais educativos para motoristas e pedestres.
Com as mensagens “Eu sei atravessar. E você, sabe parar?” e “Paz no trânsito: não corra, não mate e não morra”, a iniciativa chamou a atenção para comportamentos capazes de evitar acidentes e preservar vidas.
Orientações para quem atravessa
Os materiais distribuídos durante a ação orientaram os pedestres a parar antes de atravessar, chegar até a faixa e aguardar o momento seguro. Antes de iniciar a travessia, é necessário olhar para os dois lados e verificar se os veículos realmente pararam. O pedestre também deve sinalizar sua intenção e, quando possível, fazer contato visual com o motorista.
Outra recomendação é atravessar sempre pela faixa, com atenção, sem correr ou se distrair com o telefone celular.
Orientações para quem dirige
Aos motoristas, a principal orientação foi reduzir a velocidade, especialmente nas proximidades de escolas e em locais com grande circulação de crianças. Ao se aproximar da faixa, o condutor deve ficar atento, dar preferência ao pedestre e parar para permitir uma travessia segura.
O motorista também não deve parar sobre a faixa, mantendo o espaço livre para quem precisa atravessar.
Nas proximidades das escolas, a atenção deve ser redobrada, pois crianças podem apresentar comportamentos inesperados. A recomendação é reduzir a velocidade e estar sempre preparado para parar.
Cinto, cadeirinha e álcool
Os materiais educativos também destacaram a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo.
Crianças devem ser transportadas no banco e no dispositivo de retenção adequado para cada idade, conforme determina a legislação de trânsito.
A campanha ainda reforçou que bebida alcoólica e direção não combinam. Quem consumir álcool não deve dirigir.
O respeito aos limites de velocidade também foi lembrado como uma das principais medidas para reduzir a gravidade dos acidentes e proteger motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Educação começa na infância
A participação da Alcateia Beija-Flor reforçou a mensagem de que a educação para o trânsito precisa começar cedo. Crianças e adolescentes aprendem, na prática, a circular com segurança e responsabilidade. Também observam o comportamento dos adultos, que precisam dar o exemplo respeitando a sinalização, a faixa de pedestres e as demais regras.
Gentileza também faz parte de um trânsito seguro. Um gesto de educação pode melhorar o dia de alguém e tornar a circulação mais humana.
Escola Pública de Trânsito
A Escola Pública de Trânsito Engenheiro Sérgio Gonçalves desenvolve atividades educativas e práticas para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis. Instituições, escolas e grupos interessados em conhecer o trabalho ou agendar uma atividade podem entrar em contato diretamente com a unidade.
Serviço
Escola Pública de Trânsito Engenheiro Sérgio Gonçalves
Endereço: Rua Amando de Barros, 2.741, Vila Guimarães, Botucatu
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h
Telefones: (14) 3811-1577 e (14) 3811-1578
E-mail: mobilidade@botucatu.sp.gov.br
A mobilização deste sábado reforçou que pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas dividem o mesmo espaço e possuem responsabilidades na construção de um trânsito mais seguro.
Na faixa, a preferência é da vida. Respeito no trânsito é respeito pela vida.
O de botuca apoia iniciativas como essa!