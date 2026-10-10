Uma ação de conscientização sobre segurança no trânsito foi realizada na manhã deste sábado, 10 de outubro, no Paratodos, em Botucatu.

A iniciativa foi promovida pela Semutran, por meio da Escola Pública de Trânsito Engenheiro Sérgio Gonçalves, em parceria com o Grupo de Escoteiros do Ar Comandante Justiniano Tieghi Filho – 545º SP.

A atividade contou com a participação das crianças e integrantes da Alcateia Beija-Flor, que estiveram envolvidas na mobilização e na distribuição de materiais educativos para motoristas e pedestres.