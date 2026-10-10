A Defesa Civil de Botucatu atendeu, entre a noite de sexta-feira (9) e a madrugada deste sábado (10), ocorrências relacionadas à queda de árvores e galhos em diferentes regiões do município.
Um dos chamados foi registrado na Estrada Municipal Elias Alves, na região de Vitoriana. Uma árvore caiu sobre a via e impediu a passagem de veículos pelo local.
Outra ocorrência foi atendida na Rua Leôncio Gonçalves de Barros, no Jardim Palos Verdes. Segundo as informações divulgadas, uma árvore caiu sobre a calçada, em frente à garagem de uma residência.
A equipe da Defesa Civil também foi mobilizada para a Estrada da MAC, onde diversos galhos obstruíam a passagem e comprometiam as condições de circulação.
Atenção durante períodos de instabilidade
A Defesa Civil orienta os motoristas e pedestres a redobrarem a atenção ao transitarem por estradas e vias públicas durante períodos de chuva e ventos fortes.
A recomendação é evitar áreas próximas de árvores, postes e estruturas que possam apresentar risco de queda. Ao identificar uma situação perigosa, a população não deve tentar remover árvores ou galhos de grande porte sem o auxílio de equipes preparadas.
As ocorrências devem ser comunicadas aos órgãos responsáveis para que o local seja avaliado e o atendimento realizado com segurança.