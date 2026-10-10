A Defesa Civil de Botucatu atendeu, entre a noite de sexta-feira (9) e a madrugada deste sábado (10), ocorrências relacionadas à queda de árvores e galhos em diferentes regiões do município.

Um dos chamados foi registrado na Estrada Municipal Elias Alves, na região de Vitoriana. Uma árvore caiu sobre a via e impediu a passagem de veículos pelo local.

Outra ocorrência foi atendida na Rua Leôncio Gonçalves de Barros, no Jardim Palos Verdes. Segundo as informações divulgadas, uma árvore caiu sobre a calçada, em frente à garagem de uma residência.