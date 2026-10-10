A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, celebrou os 50 anos de formatura da 9ª Turma do curso de Medicina Veterinária. O encontro reuniu egressos formados em 1976 em uma cerimônia marcada por reencontros, homenagens e lembranças da trajetória construída na instituição.

Cinco décadas depois da conclusão da graduação, os ex-alunos retornaram à Faculdade para reviver memórias, reencontrar colegas e celebrar os vínculos de amizade e companheirismo construídos durante o curso.

A mesa de trabalho foi composta pelos professores Mario de Beni Arrigoni, diretor da FMVZ; Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, vice-diretor da Faculdade de Medicina; Raquel Fantin Domeniconi, vice-diretora do Instituto de Biociências; e Rogério Martins Amorim, supervisor do Hospital Veterinário.