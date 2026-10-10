A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, celebrou os 50 anos de formatura da 9ª Turma do curso de Medicina Veterinária. O encontro reuniu egressos formados em 1976 em uma cerimônia marcada por reencontros, homenagens e lembranças da trajetória construída na instituição.
Cinco décadas depois da conclusão da graduação, os ex-alunos retornaram à Faculdade para reviver memórias, reencontrar colegas e celebrar os vínculos de amizade e companheirismo construídos durante o curso.
A mesa de trabalho foi composta pelos professores Mario de Beni Arrigoni, diretor da FMVZ; Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, vice-diretor da Faculdade de Medicina; Raquel Fantin Domeniconi, vice-diretora do Instituto de Biociências; e Rogério Martins Amorim, supervisor do Hospital Veterinário.
Também participaram os professores eméritos da FMVZ Maria Denise Lopes, Paulo Iamaguti, Sony Dimas Bicudo e Helio Langoni, que também integra a turma homenageada. Servidores docentes e técnico-administrativos, aposentados e em atividade, além de amigos e familiares, acompanharam a solenidade.
Egressos recebem certificados
Após a entrada dos homenageados, foi exibido um vídeo institucional sobre as obras de reforma e adequação do Hospital Veterinário, inauguradas em 2026.
Os egressos presentes foram chamados nominalmente para receber os certificados comemorativos. Participaram Clélio Costa Carreira, Elza Aparecida da Silva Ribeiro Carvalho, Helio Langoni, Izidoro Francisco Sartor, José Paride Tortella Junior, Karel Louis Joseph Simmelink, Marco Antonio Bertani, Maria Cecília Rui Luvizotto, Maria Teresa Bassoli Chirinea, Nilva Maria Freres Mascarenhas e Paulo Gomes Silva.
Turma participou da história do Hospital Veterinário
Ao saudar os egressos em nome da comunidade acadêmica, a professora emérita Maria Denise Lopes destacou o pioneirismo da 9ª Turma. Em 1974, os estudantes participaram de um movimento para que o Hospital Veterinário, já construído, mas ainda não ocupado pela Faculdade, fosse inaugurado e começasse a funcionar.
“Quando falamos hoje da excelência da Veterinária de Botucatu, não estamos falando apenas de rankings, avaliações e reconhecimento acadêmico. Estamos falando de uma história construída por muitas gerações, pessoas que acreditaram na instituição e trabalharam para que ela se tornasse cada vez melhor”, afirmou.
Orador da turma, o professor emérito Helio Langoni recordou situações, dificuldades, lutas e conquistas vividas pelo grupo. Ele também lembrou que a 9ª Turma foi a primeira a receber um diploma outorgado pela Unesp.
“Foi maravilhosa a nossa convivência e deixou saudades. Tenho certeza de que cada um de nós deu o melhor de si para que o conceito que nossa FMVZ ostenta continue ad aeternum. Guardemos esse momento em nossos corações e tenhamos gratidão por termos a felicidade de nos encontrarmos, nos abraçarmos e revivermos a nossa amizade e companheirismo”, declarou.
Reconhecimento aos professores
Durante a cerimônia, a turma prestou homenagens especiais aos professores eméritos Paulo Iamaguti e Waldir Gandolfi, reconhecidos como fundamentais para a formação dos profissionais.
O supervisor do Hospital Veterinário, Rogério Martins Amorim, ressaltou a participação da turma na construção da história da unidade.
“Eu gostaria que vocês da 9ª Turma se sentissem representados em parte nesse Hospital Veterinário atual, que servirá para a formação de novos médicos veterinários, porque vocês fizeram parte do início dessa história”, disse.
Referência nacional e internacional
No encerramento da solenidade, o diretor da FMVZ, Mario de Beni Arrigoni, destacou o legado deixado pelos egressos ao longo das últimas cinco décadas.
“Vocês ajudaram a construir o que a FMVZ é hoje: uma referência nacional e internacional. Desejo, em nome de toda a nossa comunidade, que vocês possam continuar desfrutando da vida com serenidade. Parabéns à inesquecível 9ª Turma. As portas desta casa, que é de vocês, estarão sempre abertas”, afirmou.
Depois da cerimônia, os homenageados conheceram as novas instalações do Hospital Veterinário, acompanhados pelo professor Rogério Martins Amorim.
A programação foi encerrada com o plantio de duas árvores, simbolizando o Jubileu de Ouro e o legado da 9ª Turma na história da FMVZ e da Medicina Veterinária em Botucatu.