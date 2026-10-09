O Dia das Crianças terá uma programação especial e gratuita em Botucatu. Na próxima segunda-feira, 12 de outubro, o Grupo Caio promoverá uma série de atrações no Shopping Park Botucatu, com atividades voltadas às crianças e suas famílias. A programação inclui oficinas temáticas, pintura facial, penteados criativos e até um espetáculo de mágica.
Das 13h às 17h, o Espaço do Grupo Caio, localizado próximo à loja Renner, contará com uma estrutura preparada especialmente para receber o público. Mais de 20 recreacionistas estarão envolvidos nas atividades, proporcionando momentos de diversão e criatividade.
Um dos destaques será a pintura coletiva de um painel temático em formato de ônibus Caio. As crianças poderão participar da criação de uma obra colorida, que também servirá como cenário para fotografias em família.
Show de mágica e outras atrações
A programação começa ainda mais cedo, às 12h30, com uma apresentação do Mágico Bianconi, artista conhecido internacionalmente, na Praça de Alimentação do shopping. O espetáculo, oferecido pelo Grupo Caio, será gratuito e aberto ao público.
Durante a tarde, a Praça de Alimentação também receberá atividades de pintura facial e penteados criativos, ampliando as opções de entretenimento para os pequenos.
Os colaboradores do Grupo Caio terão ainda uma ação especial. Aqueles que visitarem o espaço e preencherem um formulário disponível no local poderão participar de um sorteio de brindes destinados aos filhos.
Estrutura e segurança
Além das atrações recreativas, o Grupo Caio disponibilizará uma ambulância equipada, com socorrista e profissional de enfermagem, para eventuais atendimentos aos visitantes do shopping durante o evento.
A iniciativa busca proporcionar uma celebração acessível às famílias de Botucatu e região, aproximando a comunidade do universo da fabricante de ônibus, uma das principais empresas instaladas no município.
Confira a programação:
- Data: segunda-feira, 12 de outubro
- Local: Shopping Park Botucatu
- 12h30: show do Mágico Bianconi, na Praça de Alimentação
- 13h às 17h: Espaço do Grupo Caio, próximo à Renner, com oficinas, recreação e pintura coletiva
- Durante a tarde: pintura facial e penteados criativos na Praça de Alimentação
- Entrada: gratuita, com atividades abertas ao público
Todas as atrações oferecidas pelo Grupo Caio serão gratuitas, proporcionando uma opção de lazer para as famílias que desejam celebrar o Dia das Crianças em Botucatu.
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