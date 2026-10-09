O Dia das Crianças terá uma programação especial e gratuita em Botucatu. Na próxima segunda-feira, 12 de outubro, o Grupo Caio promoverá uma série de atrações no Shopping Park Botucatu, com atividades voltadas às crianças e suas famílias. A programação inclui oficinas temáticas, pintura facial, penteados criativos e até um espetáculo de mágica.

Das 13h às 17h, o Espaço do Grupo Caio, localizado próximo à loja Renner, contará com uma estrutura preparada especialmente para receber o público. Mais de 20 recreacionistas estarão envolvidos nas atividades, proporcionando momentos de diversão e criatividade.