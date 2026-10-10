10 de outubro de 2026
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FESTA DA TAINHA

Festa da Tainha terá gastronomia e música em Botucatu no dia 24

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação do evento.
18ª Festa da Tainha acontece em 24 de outubro, no Daruma Eventos, com apresentação da Banda Tiamate.
18ª Festa da Tainha acontece em 24 de outubro, no Daruma Eventos, com apresentação da Banda Tiamate.

A 18ª Festa da Tainha será realizada no sábado, 24 de outubro, a partir das 18h, no Daruma Eventos, em Botucatu.

Organizada neste ano pelo Rotary Club de Botucatu-Norte, a festa reunirá gastronomia, música e solidariedade. A programação contará ainda com apresentação da Banda Tiamate.

O cardápio terá tainha assada acompanhada de arroz, farofa, maionese e molho vinagrete. As bebidas serão comercializadas separadamente.

Toda a arrecadação será destinada às ações comunitárias desenvolvidas pelo Rotary Club de Botucatu-Norte, aos programas internacionais da Fundação Rotária e aos projetos da Associação Fraternal Pelicano (Afrape).

A instituição desenvolve trabalhos voltados à redução da vulnerabilidade social na região norte de Botucatu, com projetos de apoio socioemocional, reforço escolar, capacitação profissional e atividades culturais.

Os convites custam R$ 180 e são válidos para dois adultos e uma criança. Eles podem ser adquiridos em pontos de venda no comércio de Botucatu ou pelo WhatsApp (14) 98141-2702.

SERVIÇO

18ª Festa da Tainha

Data: sábado, 24 de outubro
Horário: a partir das 18h
Local: Daruma Eventos, em Botucatu
Atração musical: Banda Tiamate
Convite: R$ 180, válido para dois adultos e uma criança
Informações e vendas: WhatsApp (14) 98141-2702

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