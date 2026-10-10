A 18ª Festa da Tainha será realizada no sábado, 24 de outubro, a partir das 18h, no Daruma Eventos, em Botucatu.

Organizada neste ano pelo Rotary Club de Botucatu-Norte, a festa reunirá gastronomia, música e solidariedade. A programação contará ainda com apresentação da Banda Tiamate.

O cardápio terá tainha assada acompanhada de arroz, farofa, maionese e molho vinagrete. As bebidas serão comercializadas separadamente.