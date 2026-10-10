A 18ª Festa da Tainha será realizada no sábado, 24 de outubro, a partir das 18h, no Daruma Eventos, em Botucatu.
Organizada neste ano pelo Rotary Club de Botucatu-Norte, a festa reunirá gastronomia, música e solidariedade. A programação contará ainda com apresentação da Banda Tiamate.
O cardápio terá tainha assada acompanhada de arroz, farofa, maionese e molho vinagrete. As bebidas serão comercializadas separadamente.
Toda a arrecadação será destinada às ações comunitárias desenvolvidas pelo Rotary Club de Botucatu-Norte, aos programas internacionais da Fundação Rotária e aos projetos da Associação Fraternal Pelicano (Afrape).
A instituição desenvolve trabalhos voltados à redução da vulnerabilidade social na região norte de Botucatu, com projetos de apoio socioemocional, reforço escolar, capacitação profissional e atividades culturais.
Os convites custam R$ 180 e são válidos para dois adultos e uma criança. Eles podem ser adquiridos em pontos de venda no comércio de Botucatu ou pelo WhatsApp (14) 98141-2702.
SERVIÇO
18ª Festa da Tainha
Data: sábado, 24 de outubro
Horário: a partir das 18h
Local: Daruma Eventos, em Botucatu
Atração musical: Banda Tiamate
Convite: R$ 180, válido para dois adultos e uma criança
Informações e vendas: WhatsApp (14) 98141-2702
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