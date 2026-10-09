Os cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista (Unesp), oferecidos também no câmpus de Botucatu, aparecem entre as instituições de maior destaque internacional em rankings divulgados ao longo de 2026.

O resultado mais expressivo é na área de Zootecnia. A Unesp ocupa a primeira posição mundial no ranking EduRank. A universidade também aparece entre as 50 melhores do mundo em outras duas avaliações: 22º lugar no Scimago e 45º no US News.

Os levantamentos consideram a produção científica das instituições na área de Animal Science, que reúne pesquisas relacionadas, entre outros temas, à produção animal, nutrição, genética e sustentabilidade.

Medicina Veterinária também aparece entre as melhores