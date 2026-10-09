Os cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista (Unesp), oferecidos também no câmpus de Botucatu, aparecem entre as instituições de maior destaque internacional em rankings divulgados ao longo de 2026.
O resultado mais expressivo é na área de Zootecnia. A Unesp ocupa a primeira posição mundial no ranking EduRank. A universidade também aparece entre as 50 melhores do mundo em outras duas avaliações: 22º lugar no Scimago e 45º no US News.
Os levantamentos consideram a produção científica das instituições na área de Animal Science, que reúne pesquisas relacionadas, entre outros temas, à produção animal, nutrição, genética e sustentabilidade.
Medicina Veterinária também aparece entre as melhores
Na Medicina Veterinária, a Unesp também alcançou posições de destaque em diferentes rankings internacionais. No QS Top Universities, a universidade aparece na faixa entre a 51ª e a 100ª colocação mundial e é apontada como a melhor da América Latina. A instituição está nessa mesma faixa há quatro anos.
No Shanghai Ranking, a Unesp aparece entre as posições 51 e 75 do mundo. Já outras avaliações apresentam colocações mais altas: 12º lugar no EduRank, 11º no Scimago e 8º no University Ranking of Academic Performance (URAP).
O ranking Research.com, que considera conjuntamente as áreas de Zootecnia e Medicina Veterinária, colocou a Unesp na 30ª posição mundial e na segunda colocação entre instituições da América Latina.
Destaque para Botucatu
Os cursos avaliados integram a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp em Botucatu. Para o diretor da unidade, professor Mário De Beni Arrigoni, os resultados estão relacionados ao trabalho desenvolvido continuamente pela comunidade acadêmica.
O vice-diretor da FMVZ, professor Alexandre Secorun Borges, destacou a trajetória da Medicina Veterinária e a formação de profissionais para diferentes áreas de atuação, incluindo saúde animal, conservação da fauna silvestre e segurança alimentar.
Além de Botucatu, a Unesp oferece o curso de Zootecnia nos câmpus de Dracena, Ilha Solteira e Jaboticabal. A graduação em Medicina Veterinária também é oferecida em Araçatuba e Jaboticabal.