Botucatu registrou, em 2025, o maior índice de mamografias de rastreamento entre 24 municípios paulistas avaliados em levantamento disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os dados oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) apontam que a cidade alcançou índice de 0,58, superando municípios como Jundiaí, São Paulo, Bauru, Sorocaba e Campinas.

O indicador considera a quantidade de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos em relação à metade da população feminina dessa faixa etária. A referência apresentada no levantamento é de 0,28.

De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, Botucatu apresentou crescimento de 16% entre 2024 e 2025. O índice passou de 0,45 em 2022 para 0,40 em 2023, 0,50 em 2024 e 0,58 em 2025.