Botucatu registrou, em 2025, o maior índice de mamografias de rastreamento entre 24 municípios paulistas avaliados em levantamento disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os dados oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) apontam que a cidade alcançou índice de 0,58, superando municípios como Jundiaí, São Paulo, Bauru, Sorocaba e Campinas.
O indicador considera a quantidade de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos em relação à metade da população feminina dessa faixa etária. A referência apresentada no levantamento é de 0,28.
De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, Botucatu apresentou crescimento de 16% entre 2024 e 2025. O índice passou de 0,45 em 2022 para 0,40 em 2023, 0,50 em 2024 e 0,58 em 2025.
Indicador de 2026 já se aproxima do resultado do ano anterior
Os resultados parciais de 2026 também apontam continuidade no desempenho. Entre janeiro e julho, Botucatu alcançou índice de 0,56, próximo ao registrado durante todo o ano passado.
A meta da Secretaria Municipal de Saúde é atingir 0,60 até dezembro de 2026. Segundo a Prefeitura, as ações incluem acompanhamento pelas equipes de Atenção Primária, orientação às pacientes e encaminhamento para os exames de rastreamento.
Na comparação com outros municípios em 2025, Jundiaí registrou índice de 0,40; Itatinga, 0,36; São Paulo, 0,30; Bauru, 0,24; Sorocaba, 0,17; e Campinas, 0,15.
Contrato prevê até 7.200 mamografias por ano
Para manter a oferta de exames pela rede pública, a Prefeitura de Botucatu prorrogou por mais 12 meses o contrato com a Clínica Médica Dr. Marcus Guazzelli Ltda., responsável pela realização dos procedimentos previstos na contratação.
O Termo Aditivo nº 120/2026 estabelece vigência de 20 de junho de 2026 a 19 de junho de 2027. O valor global estimado para o período é de R$ 995.512,80, com previsão de até 7.200 mamografias bilaterais por ano, além de outros exames.
O contrato também contempla ultrassonografias de mamas, punções aspirativas, exames citopatológicos e ultrassonografias obstétricas. O atendimento ocorre mediante encaminhamento da rede municipal de saúde, sem cobrança para os pacientes atendidos pelo SUS.
Como buscar atendimento
A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que pessoas a partir dos 40 anos procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência para avaliação e acompanhamento da saúde das mamas.
Quem tem 40 anos ou mais e não realizou mamografia nos últimos dois anos deve procurar a unidade de saúde para receber orientação individualizada. A indicação do exame depende da avaliação clínica, dos protocolos de saúde e dos fatores de risco, inclusive para pessoas acima dos 69 anos.
A presença de alterações nas mamas, como nódulos, secreção pelo mamilo ou mudanças na pele, também deve motivar a procura por atendimento, independentemente da idade ou da data do último exame.
Prevenção durante todo o ano
Embora o Outubro Rosa amplie a conscientização sobre o câncer de mama, a Prefeitura reforça que a prevenção e o acompanhamento devem ocorrer durante todo o ano.
A identificação precoce da doença pode ampliar as possibilidades de tratamento e, em muitos casos, permitir abordagens menos agressivas. Por isso, a orientação é manter o acompanhamento de saúde e procurar atendimento diante de alterações suspeitas.
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