09 de outubro de 2026
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CANIL MUNICIPAL

Canil de Portas Abertas terá feira de adoção em Botucatu

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Evento será realizado no dia 18 de outubro, das 10h às 13h.
Evento será realizado no dia 18 de outubro, das 10h às 13h.

O Centro de Acolhimento de Animais de Botucatu realiza no próximo domingo, 18 de outubro, mais uma edição do Canil de Portas Abertas, iniciativa que incentiva a adoção responsável de cães e gatos acolhidos pelo município.

O evento será realizado das 10h às 13h, no Canil Municipal, localizado na Avenida Itália, 425, na Vila Juliana. Durante a ação, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e acompanhar de perto o trabalho desenvolvido no local.

Animais preparados para adoção

Cães e gatos de diferentes idades estarão disponíveis para encontrar uma nova família. Segundo a Prefeitura, todos os animais aptos para adoção estão vacinados, vermifugados e microchipados. Os adultos também são castrados, enquanto a castração dos filhotes fica previamente agendada.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de adoção e conscientizar a população sobre a importância de oferecer aos animais um ambiente seguro, cuidados contínuos e condições adequadas de bem-estar.

O que é necessário para adotar?

Para adotar um animal durante o evento, é necessário:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • Apresentar documento de identidade e comprovante de residência;
  • Levar guia e coleira para cães ou caixa de transporte para gatos;
  • Estar ciente das responsabilidades envolvidas na adoção.

O Canil de Portas Abertas também permite que a população conheça a estrutura e o trabalho realizado diariamente com os animais acolhidos pelo município.

A Prefeitura convida os interessados a visitar o espaço e conhecer os cães e gatos que aguardam uma oportunidade de fazer parte de uma nova família.

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