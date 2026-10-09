O Centro de Acolhimento de Animais de Botucatu realiza no próximo domingo, 18 de outubro, mais uma edição do Canil de Portas Abertas, iniciativa que incentiva a adoção responsável de cães e gatos acolhidos pelo município.

O evento será realizado das 10h às 13h, no Canil Municipal, localizado na Avenida Itália, 425, na Vila Juliana. Durante a ação, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e acompanhar de perto o trabalho desenvolvido no local.

Animais preparados para adoção