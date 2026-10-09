O Centro de Acolhimento de Animais de Botucatu realiza no próximo domingo, 18 de outubro, mais uma edição do Canil de Portas Abertas, iniciativa que incentiva a adoção responsável de cães e gatos acolhidos pelo município.
O evento será realizado das 10h às 13h, no Canil Municipal, localizado na Avenida Itália, 425, na Vila Juliana. Durante a ação, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e acompanhar de perto o trabalho desenvolvido no local.
Animais preparados para adoção
Cães e gatos de diferentes idades estarão disponíveis para encontrar uma nova família. Segundo a Prefeitura, todos os animais aptos para adoção estão vacinados, vermifugados e microchipados. Os adultos também são castrados, enquanto a castração dos filhotes fica previamente agendada.
A iniciativa busca ampliar as oportunidades de adoção e conscientizar a população sobre a importância de oferecer aos animais um ambiente seguro, cuidados contínuos e condições adequadas de bem-estar.
O que é necessário para adotar?
Para adotar um animal durante o evento, é necessário:
- Ter 18 anos ou mais;
- Apresentar documento de identidade e comprovante de residência;
- Levar guia e coleira para cães ou caixa de transporte para gatos;
- Estar ciente das responsabilidades envolvidas na adoção.
O Canil de Portas Abertas também permite que a população conheça a estrutura e o trabalho realizado diariamente com os animais acolhidos pelo município.
A Prefeitura convida os interessados a visitar o espaço e conhecer os cães e gatos que aguardam uma oportunidade de fazer parte de uma nova família.
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