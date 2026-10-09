Contribuintes de Botucatu que possuem débitos municipais inscritos em dívida ativa podem consultar se suas pendências se enquadram nas condições do programa Regulariza Botucatu. A iniciativa permite que pessoas físicas e jurídicas verifiquem os valores em aberto e conheçam as alternativas de negociação disponíveis.

Entre os débitos que podem ser contemplados estão pendências de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), taxas municipais e outros encargos, desde que atendam às regras do programa.

IPTU e ISS estão entre os débitos contemplados