Contribuintes de Botucatu que possuem débitos municipais inscritos em dívida ativa podem consultar se suas pendências se enquadram nas condições do programa Regulariza Botucatu. A iniciativa permite que pessoas físicas e jurídicas verifiquem os valores em aberto e conheçam as alternativas de negociação disponíveis.
Entre os débitos que podem ser contemplados estão pendências de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), taxas municipais e outros encargos, desde que atendam às regras do programa.
IPTU e ISS estão entre os débitos contemplados
As dívidas de IPTU inscritas em dívida ativa podem ser consultadas para negociação. O mesmo vale para débitos de ISS, que podem envolver empresas, profissionais e outros contribuintes.
O programa também abrange taxas e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa, conforme as condições estabelecidas. Como cada cadastro pode apresentar pendências diferentes, a Prefeitura orienta que os contribuintes procurem atendimento para confirmar quais valores podem ser incluídos.
Quem já tem parcelamento pode consultar
Pessoas que possuem contratos de parcelamento firmados antes do início do Regulariza Botucatu também podem procurar a Prefeitura. Os acordos podem ser analisados para verificar a possibilidade de migração para as condições atuais do programa.
Onde consultar as dívidas
A orientação é procurar a Seção de Dívida Ativa para identificar os débitos existentes, verificar quais podem ser negociados e conhecer as opções de pagamento disponíveis.
O Regulariza Botucatu oferece modalidades à vista e parceladas, com descontos e condições que variam conforme a forma de pagamento e as regras vigentes.
A consulta individual é o caminho indicado para esclarecer dúvidas e confirmar se determinada pendência pode ser incluída na negociação.
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