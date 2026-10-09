Cerca de 2 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental são atendidos anualmente pelo Programa Patrulha da Paz, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu. A iniciativa promove atividades educativas sobre segurança, prevenção à violência e cidadania ao longo do ano letivo.
O programa busca aproximar crianças de temas relacionados à segurança e incentivar atitudes responsáveis nos ambientes escolar, familiar e comunitário.
Atividades abordam prevenção e segurança
A grade de atividades inclui conteúdos sobre a história da Guarda Civil Municipal, cidadania e civismo, primeiros cuidados em acidentes domésticos e acionamento dos serviços de emergência.
Os estudantes também recebem orientações sobre prevenção ao uso de cerol, drogas e álcool, prevenção à violência e Ordem Unida.
As aulas combinam atividades teóricas e práticas, têm duração aproximada de 50 minutos e são realizadas com intervalo de três semanas entre os encontros.
Visitas à Guarda Civil Municipal
A programação também inclui visitas técnicas à sede da GCM, permitindo que os alunos conheçam os profissionais da corporação e tenham contato com experiências práticas relacionadas aos assuntos trabalhados em sala de aula.
Segundo a Prefeitura, a proposta é ajudar as crianças a reconhecer situações de risco, compreender como agir diante de emergências e desenvolver valores como respeito, responsabilidade e convivência cidadã.
O Patrulha da Paz também fortalece a integração entre a Guarda Civil Municipal e as escolas, com foco na educação preventiva desde a infância.
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