Cerca de 2 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental são atendidos anualmente pelo Programa Patrulha da Paz, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu. A iniciativa promove atividades educativas sobre segurança, prevenção à violência e cidadania ao longo do ano letivo.

O programa busca aproximar crianças de temas relacionados à segurança e incentivar atitudes responsáveis nos ambientes escolar, familiar e comunitário.

Atividades abordam prevenção e segurança