09 de outubro de 2026
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CIDADANIA

Patrulha da Paz atende cerca de 2 mil alunos em Botucatu

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Programa da Guarda Civil Municipal leva orientações sobre cidadania, segurança e prevenção à violência.
Programa da Guarda Civil Municipal leva orientações sobre cidadania, segurança e prevenção à violência.

Cerca de 2 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental são atendidos anualmente pelo Programa Patrulha da Paz, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu. A iniciativa promove atividades educativas sobre segurança, prevenção à violência e cidadania ao longo do ano letivo.

O programa busca aproximar crianças de temas relacionados à segurança e incentivar atitudes responsáveis nos ambientes escolar, familiar e comunitário.

Atividades abordam prevenção e segurança

A grade de atividades inclui conteúdos sobre a história da Guarda Civil Municipal, cidadania e civismo, primeiros cuidados em acidentes domésticos e acionamento dos serviços de emergência.

Os estudantes também recebem orientações sobre prevenção ao uso de cerol, drogas e álcool, prevenção à violência e Ordem Unida.

As aulas combinam atividades teóricas e práticas, têm duração aproximada de 50 minutos e são realizadas com intervalo de três semanas entre os encontros.

Visitas à Guarda Civil Municipal

A programação também inclui visitas técnicas à sede da GCM, permitindo que os alunos conheçam os profissionais da corporação e tenham contato com experiências práticas relacionadas aos assuntos trabalhados em sala de aula.

Segundo a Prefeitura, a proposta é ajudar as crianças a reconhecer situações de risco, compreender como agir diante de emergências e desenvolver valores como respeito, responsabilidade e convivência cidadã.

O Patrulha da Paz também fortalece a integração entre a Guarda Civil Municipal e as escolas, com foco na educação preventiva desde a infância.

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