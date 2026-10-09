09 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FUTSAL

Botucatu Futsal empata no Paulista e vence por 4 a 2 na Liga

Por Da Redação | Nivaldo Ceara
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O Botucatu Futsal encerrou a rodada dupla de quinta-feira (8), no Ginásio Paralímpico, com um empate pelo Campeonato Paulista e uma vitória pela Liga Paulista. A equipe empatou sem gols com o São José e, no segundo compromisso da noite, venceu a Uniara/Gavião Peixoto por 4 a 2.

Os resultados mantêm Botucatu na disputa por uma vaga nas quartas de final do Paulista e colocam a equipe na terceira posição da Liga, com 12 pontos.

Goleiros se destacam no empate pelo Paulista

Na primeira partida, válida pela fase pré-quartas de final do Campeonato Paulista, Botucatu e São José criaram oportunidades, mas esbarraram nas defesas dos goleiros.

Emerson, pelo time botucatuense, e Barack, pelo São José, tiveram atuações decisivas para manter o placar em 0 a 0.

Com o empate, a definição da vaga ficou para o confronto de volta, marcado para 25 de outubro, em São José dos Campos.

Felipe marca duas vezes na vitória pela Liga

No segundo jogo da noite, Botucatu venceu a Uniara/Gavião Peixoto por 4 a 2. Felipe marcou duas vezes, enquanto Avaré e Preguiça completaram o placar da equipe da casa. Kildery e Miguel fizeram os gols dos visitantes.

Foi a quarta vitória do Botucatu Futsal na Liga Paulista. Com o resultado, a equipe alcançou 12 pontos e passou a ocupar a terceira colocação na tabela.

Disputa segue em duas frentes

Após a rodada em casa, Botucatu mantém dois objetivos na temporada: avançar no mata-mata do Campeonato Paulista e sustentar sua posição entre os primeiros colocados da Liga.

Pelo Paulista, o próximo confronto informado é a partida de volta contra o São José, no dia 25, fora de casa.

Comentários

Comentários