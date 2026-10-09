O Botucatu Futsal encerrou a rodada dupla de quinta-feira (8), no Ginásio Paralímpico, com um empate pelo Campeonato Paulista e uma vitória pela Liga Paulista. A equipe empatou sem gols com o São José e, no segundo compromisso da noite, venceu a Uniara/Gavião Peixoto por 4 a 2.

Os resultados mantêm Botucatu na disputa por uma vaga nas quartas de final do Paulista e colocam a equipe na terceira posição da Liga, com 12 pontos.

Goleiros se destacam no empate pelo Paulista