O Botucatu Futsal encerrou a rodada dupla de quinta-feira (8), no Ginásio Paralímpico, com um empate pelo Campeonato Paulista e uma vitória pela Liga Paulista. A equipe empatou sem gols com o São José e, no segundo compromisso da noite, venceu a Uniara/Gavião Peixoto por 4 a 2.
Os resultados mantêm Botucatu na disputa por uma vaga nas quartas de final do Paulista e colocam a equipe na terceira posição da Liga, com 12 pontos.
Goleiros se destacam no empate pelo Paulista
Na primeira partida, válida pela fase pré-quartas de final do Campeonato Paulista, Botucatu e São José criaram oportunidades, mas esbarraram nas defesas dos goleiros.
Emerson, pelo time botucatuense, e Barack, pelo São José, tiveram atuações decisivas para manter o placar em 0 a 0.
Com o empate, a definição da vaga ficou para o confronto de volta, marcado para 25 de outubro, em São José dos Campos.
Felipe marca duas vezes na vitória pela Liga
No segundo jogo da noite, Botucatu venceu a Uniara/Gavião Peixoto por 4 a 2. Felipe marcou duas vezes, enquanto Avaré e Preguiça completaram o placar da equipe da casa. Kildery e Miguel fizeram os gols dos visitantes.
Foi a quarta vitória do Botucatu Futsal na Liga Paulista. Com o resultado, a equipe alcançou 12 pontos e passou a ocupar a terceira colocação na tabela.
Disputa segue em duas frentes
Após a rodada em casa, Botucatu mantém dois objetivos na temporada: avançar no mata-mata do Campeonato Paulista e sustentar sua posição entre os primeiros colocados da Liga.
Pelo Paulista, o próximo confronto informado é a partida de volta contra o São José, no dia 25, fora de casa.