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TRANSPORTE

Botucatu amplia acesso a informações dos ônibus com aplicativo

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Cittamobi permite consultar localização dos veículos, pontos, linhas e itinerários.
Cittamobi permite consultar localização dos veículos, pontos, linhas e itinerários.

A Prefeitura de Botucatu ampliou o acesso dos passageiros às informações do transporte coletivo com a disponibilização do aplicativo Cittamobi. A ferramenta permite acompanhar, em tempo real, os veículos que circulam pelas 32 linhas municipais.

Em apenas uma semana de funcionamento, o aplicativo ultrapassou 2.500 downloads e registrou mais de 5 mil acessos, segundo a Prefeitura. Os números mostram a procura da população por informações que facilitem o planejamento dos deslocamentos pela cidade.

Atualmente, o transporte coletivo municipal atende, em média, 16 mil passageiros por dia útil. Com o novo recurso, a expectativa é tornar os deslocamentos mais previsíveis para quem utiliza os ônibus diariamente para trabalhar, estudar ou realizar outras atividades.

Informações em tempo real

Por meio do Cittamobi, o passageiro pode visualizar no mapa a localização dos ônibus, identificar pontos de parada, consultar linhas e itinerários e acompanhar o deslocamento dos veículos em tempo real.

Com os dados disponíveis pelo celular, o usuário consegue planejar melhor o trajeto e ter uma previsão mais precisa da chegada do ônibus ao ponto, reduzindo o tempo de espera sem informações.

A ferramenta também amplia o acesso às informações sobre a operação do transporte coletivo e dá mais autonomia aos passageiros no planejamento de seus deslocamentos.

Tecnologia no transporte público

Segundo a Prefeitura, a disponibilização do Cittamobi faz parte das iniciativas de modernização dos serviços públicos e utiliza a tecnologia para facilitar o dia a dia da população.

O aplicativo é gratuito e está disponível para dispositivos Android e iOS. As informações sobre o transporte coletivo também podem ser consultadas pela versão web da plataforma.

O sistema municipal possui 32 linhas e atende, em média, 16 mil passageiros por dia útil.

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