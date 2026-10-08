A Prefeitura de Botucatu ampliou o acesso dos passageiros às informações do transporte coletivo com a disponibilização do aplicativo Cittamobi. A ferramenta permite acompanhar, em tempo real, os veículos que circulam pelas 32 linhas municipais.

Em apenas uma semana de funcionamento, o aplicativo ultrapassou 2.500 downloads e registrou mais de 5 mil acessos, segundo a Prefeitura. Os números mostram a procura da população por informações que facilitem o planejamento dos deslocamentos pela cidade.

Atualmente, o transporte coletivo municipal atende, em média, 16 mil passageiros por dia útil. Com o novo recurso, a expectativa é tornar os deslocamentos mais previsíveis para quem utiliza os ônibus diariamente para trabalhar, estudar ou realizar outras atividades.

Informações em tempo real