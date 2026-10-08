A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu cumpriu, na terça-feira (6), um mandado de prisão temporária contra um homem de 62 anos investigado por suspeita de estupro de vulnerável.

Segundo informações da Polícia Civil, a ordem judicial havia sido expedida na semana anterior pela 3ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Bauru, mas seu cumprimento foi adiado em razão da restrição a prisões prevista no Código Eleitoral.

MONITORAMENTO DO INVESTIGADO