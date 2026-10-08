08 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
Polícia Civil

DDM prende suspeito de estupro de vulnerável em Botucatu

Por Da Redação | Polícia Civil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Delegacia de Defesa da Mulher de Botucatu cumpriu mandado de prisão temporária contra investigado de 62 anos.
Delegacia de Defesa da Mulher de Botucatu cumpriu mandado de prisão temporária contra investigado de 62 anos.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu cumpriu, na terça-feira (6), um mandado de prisão temporária contra um homem de 62 anos investigado por suspeita de estupro de vulnerável.

Segundo informações da Polícia Civil, a ordem judicial havia sido expedida na semana anterior pela 3ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Bauru, mas seu cumprimento foi adiado em razão da restrição a prisões prevista no Código Eleitoral.

MONITORAMENTO DO INVESTIGADO

Ainda conforme a corporação, os policiais monitoraram o investigado até o encerramento da restrição, informado pela Polícia Civil como ocorrido às 17h de terça-feira. Na sequência, a equipe deu cumprimento ao mandado de prisão.

PRISÃO TEMPORÁRIA

A decisão judicial foi expedida após representação do delegado responsável pela investigação na DDM, diante da gravidade dos fatos apurados.

Após os procedimentos legais, o homem permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

Comentários

Comentários