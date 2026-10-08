Neste 8 de outubro, Dia Mundial da Visão, a Prefeitura de Botucatu reforça a importância da prevenção, do acompanhamento médico e do diagnóstico precoce de doenças que podem comprometer a visão.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o município oferece atendimento oftalmológico especializado, com consultas e exames destinados à identificação e ao acompanhamento de diferentes patologias.

Um dos principais serviços é o Serviço de Oftalmologia Complementar, instalado no prédio do Hospital do Bairro. A unidade atua no diagnóstico precoce de doenças como glaucoma, catarata, retinopatias, maculopatias e ceratocone.