Neste 8 de outubro, Dia Mundial da Visão, a Prefeitura de Botucatu reforça a importância da prevenção, do acompanhamento médico e do diagnóstico precoce de doenças que podem comprometer a visão.
Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o município oferece atendimento oftalmológico especializado, com consultas e exames destinados à identificação e ao acompanhamento de diferentes patologias.
Um dos principais serviços é o Serviço de Oftalmologia Complementar, instalado no prédio do Hospital do Bairro. A unidade atua no diagnóstico precoce de doenças como glaucoma, catarata, retinopatias, maculopatias e ceratocone.
Segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde, emitido em 29 de setembro de 2026, o serviço contabilizava 4.743 consultas médicas especializadas e mais de 10 mil exames oftalmológicos.
Entre os procedimentos realizados estão 4.716 mapeamentos de retina, 4.713 tonometrias, utilizadas para avaliar a pressão intraocular, e 470 retinografias fluorescentes binoculares, que auxiliam na investigação de alterações na circulação sanguínea da retina.
O serviço também registrou 245 tomografias de coerência óptica (OCT), além de ultrassonografias do globo ocular, campimetrias, paquimetrias ultrassônicas e tomografias de córnea.
A prevenção é considerada fundamental porque algumas doenças podem evoluir silenciosamente. É o caso do glaucoma, que pode provocar perda progressiva da visão sem apresentar sintomas perceptíveis nas fases iniciais.
Saúde visual desde a infância
O cuidado com a visão também está presente nas escolas por meio do Programa Saúde Escolar.
A iniciativa disponibiliza gratuitamente lentes corretivas e armações para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, contribuindo para corrigir dificuldades visuais que podem interferir no aprendizado e nas atividades do dia a dia.
A identificação precoce de alterações durante a infância é importante porque problemas de visão não diagnosticados podem afetar o desenvolvimento, a leitura, a escrita e o desempenho escolar.
Cuidados e prevenção
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população procure avaliação profissional diante de sintomas como visão embaçada, dificuldade para enxergar, dores oculares, sensibilidade excessiva à luz ou mudanças na capacidade visual.
Pessoas com diabetes e hipertensão também devem manter o acompanhamento das condições de saúde, já que essas doenças podem provocar alterações nos vasos sanguíneos e comprometer a visão.
Entre os cuidados recomendados estão proteger os olhos da exposição excessiva aos raios solares, fazer pausas durante o uso prolongado de telas, manter hábitos saudáveis e realizar acompanhamento oftalmológico de acordo com a necessidade individual.
Na rede municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) são a porta de entrada para avaliação e encaminhamento aos serviços especializados, conforme indicação clínica e os protocolos de regulação.
Neste Dia Mundial da Visão, a Prefeitura reforça que o cuidado com a saúde ocular contribui para a qualidade de vida, a autonomia e o bem-estar da população.
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