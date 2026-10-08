Vitoriana recebeu novas áreas verdes nesta quarta-feira, 7 de outubro, com o plantio de 55 mudas na praça e no campinho do distrito. A ação marcou a implantação da 2ª Microfloresta Urbana e do 4º Pomar Urbano de Botucatu.
Segundo a Prefeitura, os novos espaços foram planejados para ampliar a arborização de Vitoriana e contribuir para a oferta de sombra, biodiversidade e qualidade ambiental na região.
Entre as espécies frutíferas escolhidas para o novo Pomar Urbano estão pitanga, jabuticaba, cereja-do-rio-grande e amora.
Já a Microfloresta conta com espécies como ipê-amarelo, ipê-rosa, quaresmeira-roxa e pata-de-vaca-branca.
A diversidade de espécies contribui para a formação de ambientes favoráveis à fauna, especialmente aves e polinizadores. Com o crescimento das árvores, a praça também deverá ganhar novas áreas sombreadas e um espaço voltado à convivência da comunidade.
Expansão das áreas verdes
A implantação em Vitoriana amplia a presença das iniciativas de arborização urbana em diferentes regiões de Botucatu.
Com a nova área, o município passa a contar com duas Microflorestas Urbanas e quatro Pomares Urbanos, segundo a Prefeitura.
As ações integram uma estratégia que reúne arborização, recuperação ambiental, biodiversidade e melhoria dos espaços públicos.
A Prefeitura também destaca a importância da participação dos moradores na preservação das novas mudas. O cuidado com os espaços contribui para o desenvolvimento das árvores e para a manutenção dos benefícios ambientais ao longo do tempo.
de botuca - De olho na notícia