Vitoriana recebeu novas áreas verdes nesta quarta-feira, 7 de outubro, com o plantio de 55 mudas na praça e no campinho do distrito. A ação marcou a implantação da 2ª Microfloresta Urbana e do 4º Pomar Urbano de Botucatu.

Segundo a Prefeitura, os novos espaços foram planejados para ampliar a arborização de Vitoriana e contribuir para a oferta de sombra, biodiversidade e qualidade ambiental na região.

Entre as espécies frutíferas escolhidas para o novo Pomar Urbano estão pitanga, jabuticaba, cereja-do-rio-grande e amora.