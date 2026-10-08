A Rede Municipal de Saúde Bucal de Botucatu registrou aproximadamente 46.963 consultas e atendimentos odontológicos entre janeiro e setembro de 2026. Os números reúnem os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e do Pronto Atendimento Odontológico (PA Odonto).
A Atenção Primária, formada por UBS, USF e CSE, é a principal porta de entrada para os serviços de saúde bucal do município. As unidades oferecem consultas clínicas, atendimentos de urgência, procedimentos restauradores e preventivos, além de cirurgias simples, como extrações.
Nos primeiros nove meses do ano, a APS realizou 36.759 consultas odontológicas, entre atendimentos agendados, urgências e visitas domiciliares. No mesmo período, foram contabilizados 115.663 procedimentos clínicos odontológicos.
Os atendimentos nas unidades ocorrem por meio de agendamento. Em situações de urgência, também há atendimento por demanda espontânea. Quando existe necessidade de acompanhamento especializado, o paciente é encaminhado pela própria rede ao Centro de Especialidades Odontológicas.
Saúde bucal nas escolas
As ações de saúde bucal também chegam às escolas municipais. Entre janeiro e setembro, foram realizadas 1.727 consultas odontológicas no ambiente escolar, incluindo procedimentos de mínima intervenção.
No período, as equipes também promoveram 959 atividades coletivas, que alcançaram aproximadamente 18.701 participantes.
As ações incluem orientações sobre saúde bucal, escovação supervisionada nas escolas municipais e entrega de kits de higiene oral. Segundo a Prefeitura, o trabalho busca incentivar hábitos de cuidado desde a infância, unindo atendimento odontológico a ações educativas e preventivas.
Atendimento especializado
Botucatu conta ainda com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que completou 20 anos de atuação e funciona como referência na atenção secundária.
Entre janeiro e setembro de 2026, o CEO realizou 8.464 consultas e 14.084 procedimentos especializados.
O serviço oferece atendimento em áreas como Diagnóstico Bucal, Periodontia, Cirurgia Oral Menor, Endodontia, atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais, Ortodontia e Ortopedia Preventiva Interceptiva, Prótese Dentária Total, Radiologia, Disfunção Temporomandibular (DTM) e Dor Orofacial.
Atendimento de urgência
A rede também conta com o Pronto Atendimento Odontológico, recentemente remanejado para a Unidade de Saúde do Lavapés.
De janeiro a setembro, o serviço realizou aproximadamente 1.740 consultas de urgência odontológica.
A Prefeitura informa ainda que, com a ampliação do atendimento para finais de semana e feriados, a expectativa é de que o serviço passe a atender um número ainda maior de pacientes.
Somando os atendimentos da Atenção Primária, do CEO e do PA Odontológico, foram registradas aproximadamente 46.963 consultas e atendimentos odontológicos nos primeiros nove meses de 2026.
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