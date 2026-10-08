A Rede Municipal de Saúde Bucal de Botucatu registrou aproximadamente 46.963 consultas e atendimentos odontológicos entre janeiro e setembro de 2026. Os números reúnem os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e do Pronto Atendimento Odontológico (PA Odonto).

A Atenção Primária, formada por UBS, USF e CSE, é a principal porta de entrada para os serviços de saúde bucal do município. As unidades oferecem consultas clínicas, atendimentos de urgência, procedimentos restauradores e preventivos, além de cirurgias simples, como extrações.

Nos primeiros nove meses do ano, a APS realizou 36.759 consultas odontológicas, entre atendimentos agendados, urgências e visitas domiciliares. No mesmo período, foram contabilizados 115.663 procedimentos clínicos odontológicos.