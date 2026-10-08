O Dr. Lourenço Talamonte, Seccional de Polícia de Botucatu e região, participou de palestras em escolas públicas estaduais de ensino médio de Itapetininga, a convite da Secretaria da Segurança Pública e da Delegacia Geral de Polícia. As atividades integraram o programa Não se Cale Vai à Escola.

A iniciativa leva ao ambiente escolar ações de prevenção e enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, com foco no acolhimento, na orientação e na proteção.

A participação recebeu um agradecimento da Unidade Regional de Ensino de Itapetininga, que destacou o apoio e a parceria dos convidados na realização das atividades com os estudantes.