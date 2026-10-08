O Dr. Lourenço Talamonte, Seccional de Polícia de Botucatu e região, participou de palestras em escolas públicas estaduais de ensino médio de Itapetininga, a convite da Secretaria da Segurança Pública e da Delegacia Geral de Polícia. As atividades integraram o programa Não se Cale Vai à Escola.
A iniciativa leva ao ambiente escolar ações de prevenção e enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, com foco no acolhimento, na orientação e na proteção.
A participação recebeu um agradecimento da Unidade Regional de Ensino de Itapetininga, que destacou o apoio e a parceria dos convidados na realização das atividades com os estudantes.
"A dedicação dos participantes foi fundamental para oferecer uma abordagem didática, acolhedora e eficaz" destacou a unidade regional de ensino.
As palestras aproximam os estudantes do debate sobre prevenção da violência e reforçam a importância de reconhecer situações de risco e buscar apoio.
O Dr. Lourenço tem levado conhecimento e compartilhado sua experiência em palestras por todo o estado de São Paulo, com uma dedicação exemplar que faz a diferença na vida de muitos jovens e mulheres.
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