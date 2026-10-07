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BAZAR

Bazar beneficente da AFROB segue até sexta em Botucatu

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Aberto à comunidade, evento acontece das 9h às 17h na Avenida Leonardo Vilas Boas.
Aberto à comunidade, evento acontece das 9h às 17h na Avenida Leonardo Vilas Boas.

A Associação de Famílias de Rotarianos do Rotary Club de Botucatu (AFROB) promove, até esta sexta-feira (9), um bazar beneficente aberto à comunidade.

A programação começou na segunda-feira (5) e acontece diariamente das 9h às 17h, na Avenida Leonardo Vilas Boas, 2834, em Botucatu.

Com a mensagem “Sua presença faz a diferença”, a entidade convida moradores de Botucatu e da região a prestigiarem a iniciativa de caráter beneficente.

O bazar também representa uma oportunidade para a população conhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pela associação, além de participar de uma ação voltada à mobilização comunitária.

Serviço

Bazar Beneficente da AFROB

📅 Data: até sexta-feira, 9 de outubro
⏰ Horário: das 9h às 17h
 📍 Local: Avenida Leonardo Vilas Boas, 2834 – Botucatu

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