A Associação de Famílias de Rotarianos do Rotary Club de Botucatu (AFROB) promove, até esta sexta-feira (9), um bazar beneficente aberto à comunidade.
A programação começou na segunda-feira (5) e acontece diariamente das 9h às 17h, na Avenida Leonardo Vilas Boas, 2834, em Botucatu.
Com a mensagem “Sua presença faz a diferença”, a entidade convida moradores de Botucatu e da região a prestigiarem a iniciativa de caráter beneficente.
O bazar também representa uma oportunidade para a população conhecer e apoiar o trabalho desenvolvido pela associação, além de participar de uma ação voltada à mobilização comunitária.
Serviço
Bazar Beneficente da AFROB
📅 Data: até sexta-feira, 9 de outubro
⏰ Horário: das 9h às 17h
📍 Local: Avenida Leonardo Vilas Boas, 2834 – Botucatu
de botuca - De olho na notícia