A Associação de Famílias de Rotarianos do Rotary Club de Botucatu (AFROB) promove, até esta sexta-feira (9), um bazar beneficente aberto à comunidade.

A programação começou na segunda-feira (5) e acontece diariamente das 9h às 17h, na Avenida Leonardo Vilas Boas, 2834, em Botucatu.

Com a mensagem “Sua presença faz a diferença”, a entidade convida moradores de Botucatu e da região a prestigiarem a iniciativa de caráter beneficente.