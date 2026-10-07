Para pais, mães, avós e demais familiares, o atendimento noturno é uma oportunidade de escolher os presentes com mais tranquilidade, inclusive depois do expediente de trabalho. A visita às lojas também permite conhecer os produtos, comparar opções e contar com o atendimento dos comerciantes da cidade.

O comércio de Botucatu terá horário especial nesta sexta-feira, 9 de outubro , com funcionamento até as 22h . A programação amplia o tempo disponível para as compras do Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira, 12 de outubro.

A escolha de onde comprar o presente também tem impacto na comunidade. O comércio local gera empregos, movimenta fornecedores e prestadores de serviços e contribui para a arrecadação de tributos e para a receita do município.

Ao consumir nas empresas de Botucatu, o cliente ajuda a manter a atividade desses estabelecimentos e a circulação de renda na cidade. Esse movimento alcança trabalhadores, empreendedores e famílias que dependem do setor.

Valorizar o comércio local é, portanto, uma forma de contribuir para que a roda da economia continue girando, fortalecendo os negócios que fazem parte do cotidiano dos botucatuenses.