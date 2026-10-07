07 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COMÉRCIO

Comércio de Botucatu fica aberto até as 22h nesta sexta-feira

Por Da Redação | Sincomércio
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
db - de botuca
28e54c3920a6a9d42da7fa626e178c90.jpg
28e54c3920a6a9d42da7fa626e178c90.jpg

O comércio de Botucatu terá horário especial nesta sexta-feira, 9 de outubro, com funcionamento até as 22h. A programação amplia o tempo disponível para as compras do Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira, 12 de outubro.

Para pais, mães, avós e demais familiares, o atendimento noturno é uma oportunidade de escolher os presentes com mais tranquilidade, inclusive depois do expediente de trabalho. A visita às lojas também permite conhecer os produtos, comparar opções e contar com o atendimento dos comerciantes da cidade.

Comprar na cidade fortalece a economia

A escolha de onde comprar o presente também tem impacto na comunidade. O comércio local gera empregos, movimenta fornecedores e prestadores de serviços e contribui para a arrecadação de tributos e para a receita do município.

Ao consumir nas empresas de Botucatu, o cliente ajuda a manter a atividade desses estabelecimentos e a circulação de renda na cidade. Esse movimento alcança trabalhadores, empreendedores e famílias que dependem do setor.

Valorizar o comércio local é, portanto, uma forma de contribuir para que a roda da economia continue girando, fortalecendo os negócios que fazem parte do cotidiano dos botucatuenses.

Programe sua compra

Com o horário ampliado nesta sexta-feira, os consumidores poderão antecipar a escolha dos presentes antes do Dia das Crianças. A orientação é planejar os gastos e buscar opções adequadas à idade e aos interesses de quem será presenteado.

Serviço • Data: sexta-feira, 9 de outubro. • Horário: comércio aberto até as 22h. • 

de botuca - De olho na Notícia 

Comentários

Comentários