07 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADES

Levantamento do de botuca reúne 48 vagas de emprego em Botucatu

Por Da Redação | PAT - Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veja as 48 vagas de emprego em Botucatu e como se cadastrar no PAT
Veja as 48 vagas de emprego em Botucatu e como se cadastrar no PAT

Um levantamento realizado pelo de botuca na relação do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu identificou 48 vagas de emprego distribuídas em 41 funções. A lista foi atualizada em 5 de outubro e reúne oportunidades na construção civil, comércio, manutenção, alimentação e outras áreas.

Pedreiro aparece com a maior quantidade: quatro vagas. Ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro têm duas oportunidades cada.

A relação também inclui trabalho temporário e estágio. Como as vagas estão sujeitas a alterações, os interessados devem confirmar com o PAT quais continuam disponíveis.

Confira a relação completa:

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT para cadastro no sistema do Governo Federal, levando CPF, RG, Carteira de Trabalho física e acesso à Carteira de Trabalho Digital.
O posto não recolhe currículos: as informações dos candidatos são inseridas diretamente no sistema.

Endereço e atendimento

O PAT fica no Mercado Municipal, na Rua Rangel Pestana, s/n, no Centro de Botucatu.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Informações e confirmação da disponibilidade das vagas pelo telefone (14) 3815-8805.

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