Um levantamento realizado pelo de botuca na relação do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu identificou 48 vagas de emprego distribuídas em 41 funções. A lista foi atualizada em 5 de outubro e reúne oportunidades na construção civil, comércio, manutenção, alimentação e outras áreas.
Pedreiro aparece com a maior quantidade: quatro vagas. Ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro têm duas oportunidades cada.
A relação também inclui trabalho temporário e estágio. Como as vagas estão sujeitas a alterações, os interessados devem confirmar com o PAT quais continuam disponíveis.
Confira a relação completa:
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT para cadastro no sistema do Governo Federal, levando CPF, RG, Carteira de Trabalho física e acesso à Carteira de Trabalho Digital.
O posto não recolhe currículos: as informações dos candidatos são inseridas diretamente no sistema.
Endereço e atendimento
O PAT fica no Mercado Municipal, na Rua Rangel Pestana, s/n, no Centro de Botucatu.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Informações e confirmação da disponibilidade das vagas pelo telefone (14) 3815-8805.
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