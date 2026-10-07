Um levantamento realizado pelo de botuca na relação do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Botucatu identificou 48 vagas de emprego distribuídas em 41 funções. A lista foi atualizada em 5 de outubro e reúne oportunidades na construção civil, comércio, manutenção, alimentação e outras áreas.

Pedreiro aparece com a maior quantidade: quatro vagas. Ajudante de obras, auxiliar de mecânico de autos, operador de vendas e servente de pedreiro têm duas oportunidades cada.

A relação também inclui trabalho temporário e estágio. Como as vagas estão sujeitas a alterações, os interessados devem confirmar com o PAT quais continuam disponíveis.