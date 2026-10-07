Um homem de 29 anos, procurado pela Justiça na condição de evadido do sistema prisional, foi capturado pela Polícia Militar durante a Operação Saturação em Anhembi. A ação contou com equipes de patrulhamento e da Força Tática.
Segundo a PM, os policiais avistaram três pessoas em frente a uma residência. Ao perceberem a aproximação das equipes, elas correram para o interior do imóvel e foram acompanhadas pelos agentes, que as localizaram em uma área externa da casa.
Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem. Entretanto, a consulta aos sistemas policiais apontou que um dos homens era procurado pela Justiça.
Após a confirmação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para atendimento médico cautelar. Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.
O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.
A Operação Saturação intensificou o patrulhamento em pontos do município com registros de ocorrências criminais.
de botuca — De olho na notícia