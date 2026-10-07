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POLÍCIA

PM captura homem evadido do sistema prisional em Anhembi

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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db - de botuca
Homem de 29 anos foi identificado após abordagem durante a Operação Saturação
Homem de 29 anos foi identificado após abordagem durante a Operação Saturação

Um homem de 29 anos, procurado pela Justiça na condição de evadido do sistema prisional, foi capturado pela Polícia Militar durante a Operação Saturação em Anhembi. A ação contou com equipes de patrulhamento e da Força Tática.

Segundo a PM, os policiais avistaram três pessoas em frente a uma residência. Ao perceberem a aproximação das equipes, elas correram para o interior do imóvel e foram acompanhadas pelos agentes, que as localizaram em uma área externa da casa.

Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem. Entretanto, a consulta aos sistemas policiais apontou que um dos homens era procurado pela Justiça.

Após a confirmação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para atendimento médico cautelar. Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A Operação Saturação intensificou o patrulhamento em pontos do município com registros de ocorrências criminais.

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