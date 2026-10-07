07 de outubro de 2026
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CIDADE

Botucatu Cidade Viva inicia arborização no Centro

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Nova etapa começou nesta semana e prevê plantios em rotas semanais
Nova etapa começou nesta semana e prevê plantios em rotas semanais

O programa Botucatu Cidade Viva iniciou uma nova etapa de arborização urbana na região central de Botucatu. A ação começou nos dias 6 e 7 de outubro e prevê a realização de plantios em diferentes ruas do Centro, seguindo uma programação semanal.

Nesta primeira rota, as equipes atuam em sete ruas:

  • Rua General Teles – do número 378 ao 632;
  • Rua Dr. Cardoso de Almeida – do número 161 ao 49;
  • Rua João Passos – do número 17 ao 126;
  • Rua Silva Jardim – do número 208 ao 9A;
  • Rua Pinheiro Machado – do número 220 ao 8;
  • Rua Djalma Dutra – do número 401 ao 189;
  • Rua Coronel Fonseca – do número 135 ao 177.

Excepcionalmente, nesta primeira semana os trabalhos acontecem na terça e quarta-feira. A partir das próximas etapas, os plantios serão realizados às terças, quartas e quintas-feiras, com a divulgação prévia das ruas e dos trechos que receberão as equipes.

Moradores podem solicitar o plantio

A passagem das equipes pelo Centro também permite que moradores e comerciantes das ruas incluídas na rota solicitem o plantio de uma árvore em frente ao imóvel.

A escolha das espécies considera as características de cada ponto e a compatibilidade com o ambiente urbano, levando em conta calçadas, imóveis, redes e outras estruturas existentes.

Botucatu Cidade Viva

Lançado em março de 2025, o Botucatu Cidade Viva tem como objetivo ampliar e qualificar a arborização urbana do município.

Desde o lançamento, aproximadamente 4 mil mudas já foram plantadas em diferentes regiões de Botucatu, incluindo ruas, praças, escolas, áreas verdes e outros espaços públicos.

O programa também conta com outras frentes, como o Arboriza Já, que permite aos moradores solicitar o plantio em frente aos imóveis. Até setembro de 2026, a iniciativa havia contabilizado 82 árvores plantadas.

Também fazem parte das ações a implantação de microflorestas e pomares urbanos.

Com a chegada ao Centro, o programa passa a atuar em uma das regiões de maior circulação da cidade, ampliando os plantios em uma área de grande movimentação de moradores, trabalhadores, estudantes e visitantes.

Em caso de dúvida ou solicitação de plantio, o contato pode ser feito pelo WhatsApp da Arborização Urbana: (14) 98177-8527.

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