O programa Botucatu Cidade Viva iniciou uma nova etapa de arborização urbana na região central de Botucatu. A ação começou nos dias 6 e 7 de outubro e prevê a realização de plantios em diferentes ruas do Centro, seguindo uma programação semanal.

Nesta primeira rota, as equipes atuam em sete ruas:

Rua General Teles – do número 378 ao 632;

Rua Dr. Cardoso de Almeida – do número 161 ao 49;

Rua João Passos – do número 17 ao 126;

Rua Silva Jardim – do número 208 ao 9A;

Rua Pinheiro Machado – do número 220 ao 8;

Rua Djalma Dutra – do número 401 ao 189;

Rua Coronel Fonseca – do número 135 ao 177.

Excepcionalmente, nesta primeira semana os trabalhos acontecem na terça e quarta-feira. A partir das próximas etapas, os plantios serão realizados às terças, quartas e quintas-feiras, com a divulgação prévia das ruas e dos trechos que receberão as equipes.

Moradores podem solicitar o plantio