O programa Botucatu Cidade Viva iniciou uma nova etapa de arborização urbana na região central de Botucatu. A ação começou nos dias 6 e 7 de outubro e prevê a realização de plantios em diferentes ruas do Centro, seguindo uma programação semanal.
Nesta primeira rota, as equipes atuam em sete ruas:
- Rua General Teles – do número 378 ao 632;
- Rua Dr. Cardoso de Almeida – do número 161 ao 49;
- Rua João Passos – do número 17 ao 126;
- Rua Silva Jardim – do número 208 ao 9A;
- Rua Pinheiro Machado – do número 220 ao 8;
- Rua Djalma Dutra – do número 401 ao 189;
- Rua Coronel Fonseca – do número 135 ao 177.
Excepcionalmente, nesta primeira semana os trabalhos acontecem na terça e quarta-feira. A partir das próximas etapas, os plantios serão realizados às terças, quartas e quintas-feiras, com a divulgação prévia das ruas e dos trechos que receberão as equipes.
Moradores podem solicitar o plantio
A passagem das equipes pelo Centro também permite que moradores e comerciantes das ruas incluídas na rota solicitem o plantio de uma árvore em frente ao imóvel.
A escolha das espécies considera as características de cada ponto e a compatibilidade com o ambiente urbano, levando em conta calçadas, imóveis, redes e outras estruturas existentes.
Botucatu Cidade Viva
Lançado em março de 2025, o Botucatu Cidade Viva tem como objetivo ampliar e qualificar a arborização urbana do município.
Desde o lançamento, aproximadamente 4 mil mudas já foram plantadas em diferentes regiões de Botucatu, incluindo ruas, praças, escolas, áreas verdes e outros espaços públicos.
O programa também conta com outras frentes, como o Arboriza Já, que permite aos moradores solicitar o plantio em frente aos imóveis. Até setembro de 2026, a iniciativa havia contabilizado 82 árvores plantadas.
Também fazem parte das ações a implantação de microflorestas e pomares urbanos.
Com a chegada ao Centro, o programa passa a atuar em uma das regiões de maior circulação da cidade, ampliando os plantios em uma área de grande movimentação de moradores, trabalhadores, estudantes e visitantes.
Em caso de dúvida ou solicitação de plantio, o contato pode ser feito pelo WhatsApp da Arborização Urbana: (14) 98177-8527.