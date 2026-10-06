O movimento de estudantes, familiares, veículos escolares, carros e motocicletas aumenta no entorno das escolas de Botucatu durante os horários de entrada e saída. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran) reforçou as orientações para prevenir acidentes e garantir mais segurança nas travessias.

Os motoristas devem reduzir a velocidade ao se aproximarem das unidades escolares, observar a movimentação nas calçadas e estar preparados para parar com segurança. A atenção deve ser ainda maior nas faixas de pedestres, onde a prioridade é de quem realiza a travessia.

O cuidado é especialmente importante quando há crianças nas proximidades. Por ainda estarem aprendendo a lidar com o trânsito, elas podem apresentar dificuldades para calcular a distância e a velocidade dos veículos ou agir de maneira inesperada.