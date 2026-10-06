O movimento de estudantes, familiares, veículos escolares, carros e motocicletas aumenta no entorno das escolas de Botucatu durante os horários de entrada e saída. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran) reforçou as orientações para prevenir acidentes e garantir mais segurança nas travessias.
Os motoristas devem reduzir a velocidade ao se aproximarem das unidades escolares, observar a movimentação nas calçadas e estar preparados para parar com segurança. A atenção deve ser ainda maior nas faixas de pedestres, onde a prioridade é de quem realiza a travessia.
O cuidado é especialmente importante quando há crianças nas proximidades. Por ainda estarem aprendendo a lidar com o trânsito, elas podem apresentar dificuldades para calcular a distância e a velocidade dos veículos ou agir de maneira inesperada.
Entre os comportamentos que aumentam os riscos estão estacionar em fila dupla, parar sobre a faixa de pedestres, realizar embarques ou desembarques em locais inadequados e trafegar em velocidade incompatível com o ambiente escolar.
Essas condutas podem bloquear a visão entre pedestres e motoristas, prejudicar a circulação e colocar estudantes em situação de risco.
Educação para o trânsito
As orientações integram o trabalho permanente de educação para o trânsito realizado no município. Em 2026, a Escola Pública de Trânsito Engenheiro Sérgio Gonçalves completou dez anos de atividades.
Somente no primeiro semestre deste ano, 5.357 estudantes de escolas públicas e particulares, creches e projetos sociais participaram de aulas teóricas e práticas sobre segurança viária.
A Semutran também desenvolveu a campanha “Na faixa, a preferência é da vida”, com atividades voltadas a estudantes, familiares e condutores.
Reduzir a velocidade, respeitar a sinalização, não utilizar o celular ao dirigir e evitar paradas irregulares são atitudes essenciais para tornar o caminho até a escola mais seguro.
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