O Regulariza Botucatu é destinado a pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos municipais inscritos em dívida ativa. O programa permite que contribuintes consultem suas pendências e verifiquem quais débitos podem ser regularizados dentro das regras estabelecidas.
O programa não é restrito a um único perfil de contribuinte. Podem participar tanto pessoas físicas quanto empresas que tenham débitos municipais enquadrados nas condições do Regulariza Botucatu.
Entre as pendências que podem ser incluídas estão valores relacionados ao IPTU, ISS, taxas e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.
Cada situação é analisada individualmente, de acordo com os débitos existentes e com as regras do programa.
Parcelamentos anteriores
Quem já possui um acordo de parcelamento firmado antes do início do Regulariza Botucatu também pode procurar atendimento.
Os contratos anteriores podem ser avaliados para uma eventual migração para as condições atuais do programa. Dessa forma, o contribuinte pode verificar se existe uma alternativa mais adequada para a regularização da pendência.
Como consultar
A orientação da Prefeitura é procurar diretamente a Seção de Dívida Ativa para verificar a situação.
No atendimento, o contribuinte pode consultar quais débitos estão inscritos, quais podem ser incluídos no Regulariza Botucatu, as condições de pagamento disponíveis e qual modalidade pode ser mais adequada para sua situação.
O programa oferece opções de pagamento à vista e parcelado, com condições que variam conforme a forma escolhida.
Para quem ainda tem dúvida sobre a possibilidade de participação, a recomendação é procurar o atendimento e consultar individualmente a situação dos débitos.