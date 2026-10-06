O Regulariza Botucatu é destinado a pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos municipais inscritos em dívida ativa. O programa permite que contribuintes consultem suas pendências e verifiquem quais débitos podem ser regularizados dentro das regras estabelecidas.

O programa não é restrito a um único perfil de contribuinte. Podem participar tanto pessoas físicas quanto empresas que tenham débitos municipais enquadrados nas condições do Regulariza Botucatu.

Entre as pendências que podem ser incluídas estão valores relacionados ao IPTU, ISS, taxas e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.