A Rede Municipal de Ensino de Botucatu conta atualmente com 50 unidades de Educação Infantil, que atendem 5.864 crianças com idades entre quatro meses e cinco anos. A etapa reúne ações de educação e cuidado, com atividades voltadas ao desenvolvimento integral das crianças.
O atendimento é dividido entre creche, destinada às crianças de quatro meses a três anos e onze meses, e Pré-Escola, etapa obrigatória para crianças de quatro e cinco anos.
Nas unidades, as práticas pedagógicas têm as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. A proposta considera a criança como protagonista do próprio desenvolvimento e busca garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para a Educação Infantil.
Alimentação
A alimentação escolar também faz parte do atendimento oferecido desde os primeiros anos de vida.
Nas creches, as refeições dos berçários e maternais são preparadas nas próprias unidades, seguindo cardápios elaborados e acompanhados por nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar.
Para crianças de até três anos, não são oferecidos alimentos ultraprocessados e não há adição de açúcar, mel ou adoçantes nas preparações. As refeições utilizam pequena quantidade de óleo vegetal, temperos naturais e quantidade mínima de sal.
Na Pré-Escola, a alimentação é preparada pela Merenda Escolar, na Cozinha Piloto, também seguindo cardápios elaborados por nutricionista e as normas vigentes.
Formação dos profissionais
O trabalho desenvolvido nas unidades também é acompanhado por ações de formação continuada dos profissionais da Rede Municipal.
Entre as iniciativas estão o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, destinado aos professores; o Momento Pedagógico, para atendentes de creche; o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLeei); capacitações em primeiros socorros, conforme a Lei Lucas; e a Jornada Municipal da Educação Infantil.
Gestores e coordenadores pedagógicos também participam de formações e encontros periódicos. Entre as iniciativas está o Programa Lampiar Pré-Escola, desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Fundação Bracell e o Ensina Brasil.
Ao todo, 60 unidades escolares estão jurisdicionadas à Secretaria Municipal de Educação e são acompanhadas pela Coordenadoria de Educação Infantil por meio de ação supervisora.
Como solicitar uma vaga
A Secretaria Municipal de Educação mantém uma Central de Vagas para facilitar o acesso das famílias à Rede Municipal.
O cadastro da criança pode ser realizado presencialmente na Secretaria ou pelo aplicativo de mensagens, pelo número (14) 99678-8881.
Botucatu também conta com o Plano Municipal pela Primeira Infância, que reúne ações do Município destinadas à garantia dos direitos das crianças nos seis primeiros anos de vida.
Com atendimento a partir dos quatro meses, a Rede Municipal reúne educação, cuidado, alimentação, formação profissional e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral na primeira infância.