A Rede Municipal de Ensino de Botucatu conta atualmente com 50 unidades de Educação Infantil, que atendem 5.864 crianças com idades entre quatro meses e cinco anos. A etapa reúne ações de educação e cuidado, com atividades voltadas ao desenvolvimento integral das crianças.

O atendimento é dividido entre creche, destinada às crianças de quatro meses a três anos e onze meses, e Pré-Escola, etapa obrigatória para crianças de quatro e cinco anos.

Nas unidades, as práticas pedagógicas têm as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. A proposta considera a criança como protagonista do próprio desenvolvimento e busca garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para a Educação Infantil.

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