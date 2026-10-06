Grande parte das obras de drenagem que estão sendo realizadas em Botucatu acontece longe dos olhos de quem circula pelas ruas. Nos últimos meses, diferentes regiões da cidade receberam ou estão recebendo novas redes, tubulações, caixas de captação e outras estruturas destinadas a receber e conduzir as águas das chuvas.
Entre os locais que receberam ou estão recebendo intervenções estão Jardim Peabiru, Árvore Grande, Califórnia I, Córrego Fundo, Vila Assunção, Cohab 5, Vitoriana e Parque Marajoara.
Uma das principais frentes está concentrada na região das ruas Tenente João Francisco e Major Matheus, um dos corredores de ligação entre o Centro e a Região Norte.
A intervenção, com investimento de aproximadamente R$ 5,7 milhões, começou pela Rua Vitor Atti e avançou para outros trechos da região. O trabalho inclui a implantação de uma nova estrutura de captação e escoamento das águas das chuvas.
Além das redes construídas sob as ruas, o município também iniciou um programa de macrodrenagem que reúne intervenções no Ribeirão Lavapés e no Córrego Água Fria, além de obras de canalização, contenção e recuperação de margens.
O que fica debaixo das ruas
Durante a execução de uma obra de drenagem, moradores conseguem visualizar temporariamente as escavações, tubulações, caixas e demais estruturas instaladas.
Depois que as estruturas são enterradas e o pavimento é recomposto, a transformação deixa de ser visível. A rua volta a apresentar a aparência anterior, mas abaixo do asfalto permanece uma infraestrutura projetada para captar e conduzir a água de maneira adequada.
Esses sistemas aumentam a capacidade da cidade de responder aos períodos de chuva e fazem parte de uma infraestrutura que continuará funcionando mesmo depois da conclusão das obras.
Segundo a Prefeitura, o conjunto de intervenções representa uma mudança que vai além do que pode ser observado durante a presença das máquinas nas ruas, com investimentos em estruturas subterrâneas destinadas ao funcionamento da drenagem urbana.