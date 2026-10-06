Grande parte das obras de drenagem que estão sendo realizadas em Botucatu acontece longe dos olhos de quem circula pelas ruas. Nos últimos meses, diferentes regiões da cidade receberam ou estão recebendo novas redes, tubulações, caixas de captação e outras estruturas destinadas a receber e conduzir as águas das chuvas.

Entre os locais que receberam ou estão recebendo intervenções estão Jardim Peabiru, Árvore Grande, Califórnia I, Córrego Fundo, Vila Assunção, Cohab 5, Vitoriana e Parque Marajoara.

Uma das principais frentes está concentrada na região das ruas Tenente João Francisco e Major Matheus, um dos corredores de ligação entre o Centro e a Região Norte.